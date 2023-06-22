Мошенники оформили кредит в МКК на журналистку из Перми только по скану паспорта

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Этот инцидент побудил ее обратиться в Центробанк, чтобы привлечь внимание к деятельности двух московских микрокредитных организаций (МКК) под названиями «Макро» и «Веритас».
В начале июня 2023 года Татьяна Зырянова стала получать звонки от коллекторов компании «Эверест», которые сообщили ей о наличии кредита в МКК «Макро» на сумму 26 тысяч рублей, оформленного на ее имя. Она была удивлена, так как этот кредит был получен без ее ведома. Женщина обратилась в МКК «Макро» для разъяснений и узнала, что оформление кредита происходит онлайн без необходимости посещения офиса или подписания документов. Мошенники предоставили скан чужого паспорта и подтвердили сделку с помощью полученного СМС-сообщения. Менеджер из МКК «Макро» подтвердил, что такая схема считается электронной подписью и позволяет одобрять кредиты, пишет Properm.ru
Татьяна Зырянова подчеркнула, что МКК не проводят проверку личности заемщиков, не требуют предоставления оригиналов документов, подписей и даже авторизации через «Госуслуги». Она подчеркнула, что ее аккаунт на «Госуслугах» не был взломан, ее паспорт не был украден. Тем не менее мошенники смогли использовать ее паспортные данные.
По информации, полученной журналистами, МКК «Макро» и «Веритас» оказались связаны друг с другом через одного учредителя и бенефициара — Антона Дмитриева. Обе организации зарегистрированы по одному адресу и связаны с компанией «Финан». Татьяна запросила выписку о своих кредитах в бюро кредитных историй и обнаружила, что на нее был оформлен аналогичный кредит в МКК «Веритас».
Татьяна Зырянова подала заявление в полицию, однако полицейский-дознаватель сообщил ей, что такие случаи стали рутиной, и посоветовал регулярно проверять свою кредитную историю каждые полгода. Женщина также подала жалобу в Центробанк РФ и потребовала аннулирования кредитов и удаления недостоверной информации из бюро кредитных историй. Центробанк обещал провести проверку, если МКК не урегулируют ситуацию самостоятельно.
Татьяна Зырянова также выразила мнение, что МКК «Макро» и «Веритас» должны быть включены в черный список Центробанка, так как они нарушают закон, не проводя должную идентификацию заемщиков и облегчая мошеннические схемы.