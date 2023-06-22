Мошенники оформили кредит в МКК на журналистку из Перми только по скану паспорта

В начале июня 2023 года Татьяна Зырянова стала получать звонки от коллекторов компании «Эверест», которые сообщили ей о наличии кредита в МКК «Макро» на сумму 26 тысяч рублей, оформленного на ее имя. Она была удивлена, так как этот кредит был получен без ее ведома. Женщина обратилась в МКК «Макро» для разъяснений и узнала, что оформление кредита происходит онлайн без необходимости посещения офиса или подписания документов. Мошенники предоставили скан чужого паспорта и подтвердили сделку с помощью полученного СМС-сообщения. Менеджер из МКК «Макро» подтвердил, что такая схема считается электронной подписью и позволяет одобрять кредиты, пишет Properm.ru