Макаронная фабрика в Шебекино готовится вернуться к работе

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Фабрика по производству макаронных изделий в Шебекино готовится вернуться к работе. К предприятию уже подводят воду, заявила омбудсмен Татьяна Москалькова.
«Какие-то предприятия уже начинают работать, но нужно создать условия для возвращения людей [из эвакуации], убедиться, что там безопасно», — отметила Москалькова.
Если планы удастся воплотить в жизнь, фабрика возобновит работу 1 июля. Об этом омбудсмен заявила во время рабочей поездки в Тульскую область.
От сильных обстрелов в Шебекино пострадали десять предприятий. Сообщалось, что на их восстановление потребуется минимум 13 млрд рублей.
Ранее глава федерального Минпромторга Денис Мантуров заявил, что ведомство сформировало план по восстановлению и поддержке пострадавших при обстрелах ВСУ предприятий в Шебекино.