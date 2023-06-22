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Макаронная фабрика в Шебекино готовится вернуться к работе

22 июня 2023, 14:53
Фото: 1MI
Производство здесь могут запустить уже с 1 июля, заявила омбудсмен Татьяна Москалькова. После Белгородской области она с рабочим визитом посетила Тульский регион, пишет ТАСС.

Фабрика по производству макаронных изделий в Шебекино готовится вернуться к работе. К предприятию уже подводят воду, заявила омбудсмен Татьяна Москалькова.

«Какие-то предприятия уже начинают работать, но нужно создать условия для возвращения людей [из эвакуации], убедиться, что там безопасно», — отметила Москалькова.

Если планы удастся воплотить в жизнь, фабрика возобновит работу 1 июля. Об этом омбудсмен заявила во время рабочей поездки в Тульскую область.

От сильных обстрелов в Шебекино пострадали десять предприятий. Сообщалось, что на их восстановление потребуется минимум 13 млрд рублей.

Ранее глава федерального Минпромторга Денис Мантуров заявил, что ведомство сформировало план по восстановлению и поддержке пострадавших при обстрелах ВСУ предприятий в Шебекино.

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