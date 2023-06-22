Гладков принял участие в перезахоронении останков почти 400 советских солдат

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
22 июня, в День памяти и скорби, на мемориале «В честь Героев Курской битвы» губернатор Вячеслав Гладков принял участие в церемонии перезахоронения останков 387 бойцов и командиров Красной Армии. Прах их был обнаружен во время поисковых экспедиций на местах боёв в Шебекинском, Белгородском, Яковлевском, Прохоровском, Ивнянском районах и округах Белгородской области.
Я очень благодарен тем поисковым отрядам, благодаря которым мы сегодня имеем возможность отдать дань останкам этих великих воинов. Наша память о тех великих годах, о том великом подвиге нашего народа останется в наших сердцах. Надеюсь, что мы каждым днём своей жизни будем соответствовать подвигу, который совершили наши деды и прадеды.
Вячеслав Гладков
Члены историко-поисковых клубов «Звезда», «Огненная дуга», «Святая Русь» и «Фронт» смогли установить личности только двух погибших из четырёхсот: это гвардии рядовые Николай Васильевич Дмитренко из Курской области и Павел Иванович Климашевский из Краснопольского района Сумской области. Их прах захоронили в специально построенных склепах мемориала.
Сегодня, 22 июня, в четыре часа утра у мемориала «Скорбящая мать» в Белгороде зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Местные жители возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания. Участие в важной для всей страны акции принял и губернатор Гладков.