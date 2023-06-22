Гладков принял участие в перезахоронении останков почти 400 советских солдат

22 июня, в День памяти и скорби, на мемориале «В честь Героев Курской битвы» губернатор Вячеслав Гладков принял участие в церемонии перезахоронения останков 387 бойцов и командиров Красной Армии. Прах их был обнаружен во время поисковых экспедиций на местах боёв в Шебекинском, Белгородском, Яковлевском, Прохоровском, Ивнянском районах и округах Белгородской области.