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Декан юридического института МВД в Белгороде вымогал взятки за орфографические ошибки

22 июня 2023, 12:44
Фото: Яндекс. Карты
Плата за безграмотность обошлась сотрудникам института в круглую сумму — 150 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно данным журналистов, коррупционную схему придумал декан одного из факультетов белгородского института МВД. Мужчина, заметив орфографические ошибки в документации коллег, предложил им несколько вариантов «решения проблемы» — дисциплинарная ответственность или освобождение от неё за круглую сумму, равную половине премии коллег.

Жертвами ушлого декана стали его заместитель и начальник курса. Один из них согласился на сделку, второй — не стал. В общей сложности за орфографические ошибки сотрудник института заработал, ни много ни мало — 150 тысяч рублей.

В отношении коррупционера возбудили уголовное дело по статье о превышении полномочий. Ему грозит срок от 3 до 10 лет лишения свободы. Официальных комментариев по делу на момент публикации получить не удалось.

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