Декан юридического института МВД в Белгороде вымогал взятки за орфографические ошибки

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Согласно данным журналистов, коррупционную схему придумал декан одного из факультетов белгородского института МВД. Мужчина, заметив орфографические ошибки в документации коллег, предложил им несколько вариантов «решения проблемы» — дисциплинарная ответственность или освобождение от неё за круглую сумму, равную половине премии коллег.
Жертвами ушлого декана стали его заместитель и начальник курса. Один из них согласился на сделку, второй — не стал. В общей сложности за орфографические ошибки сотрудник института заработал, ни много ни мало — 150 тысяч рублей.
В отношении коррупционера возбудили уголовное дело по статье о превышении полномочий. Ему грозит срок от 3 до 10 лет лишения свободы. Официальных комментариев по делу на момент публикации получить не удалось.