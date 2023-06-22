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Бывший начальник белгородского УФСИН стал руководителем ведомства в Хабаровском крае

22 июня 2023, 14:31
Фото: 1MI
Игоря Видашева официально назначили на должность начальника УФСИН по Хабаровскому краю. Соответствующая информация появилась на сайте регионального управления.

20 июня директор ФСИН России — генерал-полковник внутренней службы Аркадий Гостев представил нового начальника УФСИН России по Харабаровскому краю. Указом президента на эту должность назначен полковник внутренней службы Игорь Видашев.

Фото: сайт УФСИН России по Хабаровскому краю

До этого Игорь Видашев был начальником белгородского УФСИН. О его переходе на работу в Хабаровский край стало известно в конце августа прошлого года. До Белгородской области Видашев работал замначальника УФСИН по Республике Мордовия.

В сентябре 2022 году врио начальника белгородского УФСИН стал Александр Калугин. Он был первым заместителем начальника регионального управления.

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#Алина Харина#УФСИН#Белгородское уфсин#Игорь видашев#Общество#Белгородская область#Назначение#Хабаровский край
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