Бывший начальник белгородского УФСИН стал руководителем ведомства в Хабаровском крае

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
20 июня директор ФСИН России — генерал-полковник внутренней службы Аркадий Гостев представил нового начальника УФСИН России по Харабаровскому краю. Указом президента на эту должность назначен полковник внутренней службы Игорь Видашев.
До этого Игорь Видашев был начальником белгородского УФСИН. О его переходе на работу в Хабаровский край стало известно в конце августа прошлого года. До Белгородской области Видашев работал замначальника УФСИН по Республике Мордовия.
В сентябре 2022 году врио начальника белгородского УФСИН стал Александр Калугин. Он был первым заместителем начальника регионального управления.