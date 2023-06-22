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Белгородцев вновь приглашают на бесплатное медобследование

22 июня 2023, 11:40
Фото: 1MI
Профилактическую акцию организуют возле КЦ «Октябрь», сообщает правительство Белгородской области. 23 июня желающие могут проверить уровень глюкозы и холестерина в крови, получить консультацию терапевта.

Белгородцы смогут пройти бесплатное медобследование. Всем желающим проведут эксперсс-проверку на уровень глюкозы и холестерина в крови. Помимо этого, белгородцам измерят артериальное давление и индекс массы тела. Терапевты готовы проконсультировать горожан по всем выявленным факторам риска. Кроме того, организаторы обещают мастер-класс по лечебной физкультуре.

Акция пройдёт с 10:00 до 13:00 23 июня возле КЦ «Октябрь» в Белгороде (ул. Н. Островского, 20).

Напомним, что в Шебекино возобновила работу районная больница. Медперсонал приступил к частичной работе в штатном режиме.

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