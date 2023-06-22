Белгородцев вновь приглашают на бесплатное медобследование

Белгородцы смогут пройти бесплатное медобследование. Всем желающим проведут эксперсс-проверку на уровень глюкозы и холестерина в крови. Помимо этого, белгородцам измерят артериальное давление и индекс массы тела. Терапевты готовы проконсультировать горожан по всем выявленным факторам риска. Кроме того, организаторы обещают мастер-класс по лечебной физкультуре.