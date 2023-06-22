Белгородцев вновь приглашают на бесплатное медобследование

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Белгородцы смогут пройти бесплатное медобследование. Всем желающим проведут эксперсс-проверку на уровень глюкозы и холестерина в крови. Помимо этого, белгородцам измерят артериальное давление и индекс массы тела. Терапевты готовы проконсультировать горожан по всем выявленным факторам риска. Кроме того, организаторы обещают мастер-класс по лечебной физкультуре.
Акция пройдёт с 10:00 до 13:00 23 июня возле КЦ «Октябрь» в Белгороде (ул. Н. Островского, 20).
Напомним, что в Шебекино возобновила работу районная больница. Медперсонал приступил к частичной работе в штатном режиме.