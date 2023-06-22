Белгородский горсовет увеличил плату за общежития

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
В ходе заседания горсовета депутаты изменили размер платы за содержание жилых помещений в общежитиях, которые находятся в оперативном управлении БГТУ им. Шухова.
Как сообщил Григоренко, в администрацию Белгорода поступило обращение от БГТУ им. Шухова с просьбой установить размер платы за содержание жилых помещений в общежитиях, которые находятся в его оперативном управлении. В настоящее время на обслуживании университета шесть общежитий.
Обращение было вызвано необходимостью увеличения платы в связи с тем, что действующий на сегодняшний день тариф, который был установлен в июне 2022 года, не покрывает затраты, необходимые для обслуживания общежитий. За год плата увеличилась на 5,9%.
Игорь Григоренко
Григоренко отметил, что данное решение не распространяется на обучающихся в университете. Платить больше будут граждане, которые проживают по договорам найма. Всего таких 86 человек.