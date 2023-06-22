Белгородский горсовет увеличил плату за общежития

Как сообщил Григоренко, в администрацию Белгорода поступило обращение от БГТУ им. Шухова с просьбой установить размер платы за содержание жилых помещений в общежитиях, которые находятся в его оперативном управлении. В настоящее время на обслуживании университета шесть общежитий.