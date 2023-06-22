Белгородэнерго обеспечило мощностью новый жилой комплекс в городе Строитель

«Своевременное подключение жилищных объектов к сетям — важная задача энергетиков и наш вклад в реализацию нацпроекта „Жилье и городская среда“. Белгородцы должны ходить по красивым улицам, жить в стильных домах с современными технологиями, гулять в освещенных и благоустроенных парках, приходить в комфортные и светлые квартиры. Во всем этом есть труд энергетиков, отвечающих за качественное и бесперебойное электроснабжение», — отметил заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.