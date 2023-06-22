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Белгородэнерго обеспечило мощностью новый жилой комплекс в городе Строитель

22 июня 2023, 12:20
Фото: Пресс-служба филиала ПАО«Россети Центр» - «Белгородэнерго»
Филиал «Россети Центр» — Белгородэнерго» обеспечил возможность технологического присоединения нового жилого комплекса, строительство которого ведется в городе Строителе. Планируется, что в него переедут 125 семей переселенцев из аварийного жилья.

Для выдачи 400 кВт мощности энергетики построили комплектную трансформаторную подстанцию, оснащенную новейшими каналами связи и передачи данных, проложили порядка 1,4 км кабельных линий электропередачи. Энергообъекты построены с использованием современной российской электротехники и материалов.

Электроснабжение нового жилого комплекса будет осуществляться по второй и третьей категории надежности. В случае возникновения нарушения на одной линии, напряжение автоматически будет подано по резервной. Основными объектами потребления станут электрооборудование квартир, общедомовое и наружное освещение, лифты, домофоны, насосы, системы видеонаблюдения и вентиляции.

Многоквартирные дома строятся в новом перспективном микрорайоне «Яковлева роща», где планируют возвести школу, стадион и другую социальную инфраструктуру. Все будет выполнено в единой стилистике с использованием передовых технологий и современных проектных решений.

«Своевременное подключение жилищных объектов к сетям — важная задача энергетиков и наш вклад в реализацию нацпроекта „Жилье и городская среда“. Белгородцы должны ходить по красивым улицам, жить в стильных домах с современными технологиями, гулять в освещенных и благоустроенных парках, приходить в комфортные и светлые квартиры. Во всем этом есть труд энергетиков, отвечающих за качественное и бесперебойное электроснабжение», — отметил заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.

Фото: Пресс-служба филиала ПАО«Россети Центр» - «Белгородэнерго»
#Алина Харина#Белгородэнерго#Общество#Белгородская область
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