«Я-то чья?»: Белгородцы обратилась с личными вопросами к Москальковой

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Журналисты Бел.Ру пообщались с жителями сёл Журавлёвка и Нехотеевка и узнали, с какими вопросами они хотят обратиться к уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой.
К примеру, Татьяна Сычёва, которая работает медиком и живёт в ПВР в Белгороде, приехала из села Наумовка Белгородского района. Она рассказала, что жильё в населённом пункте получила в июле 2022 года, а в сентябре ввели режим ЧС.
Попросила справку о том, что я проживаю в Наумовке, мне председатель сельского совета сказал, что справку не дают. В Наумовке мне дали дом - без света, воды, газа. Был запущен. Я его привела в порядок. Но сейчас ни одной выплаты. По нам стреляют. Своих не бросают, но я хочу спросить: «Я-то чья?». Надоело надувательство.
Татьяна Сычёва
Своей историей поделилась и Вера Ивановна из Шебекино. В ПВР она приехала 1 июня вместе с лежачей бабушкой.
Я из Шебекино, с лежачей бабушкой. 1928 года. Военные перевезли, устроили, всё хорошо. Сейчас в Шебекино всё нормализуется и нам скажут: «Выселяйтесь». Я бабушку не смогу вывезти ни на такси, ни на личном транспорте. У неё сломан тазобедренный сустав. Здесь (в ПВР — прим.ред.) есть все условия, всем довольны, но переживаю, как довезти.
Вера Ивановна