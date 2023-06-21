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«Я-то чья?»: Белгородцы обратилась с личными вопросами к Москальковой

21 июня 2023, 14:28
Фото: Bel.ru
В Белгороде уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова встретилась с жителями приграничных населённых пунктов. Люди смогли задать личные вопросы.
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СВО

Журналисты Бел.Ру пообщались с жителями сёл Журавлёвка и Нехотеевка и узнали, с какими вопросами они хотят обратиться к уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой.

К примеру, Татьяна Сычёва, которая работает медиком и живёт в ПВР в Белгороде, приехала из села Наумовка Белгородского района. Она рассказала, что жильё в населённом пункте получила в июле 2022 года, а в сентябре ввели режим ЧС.

Попросила справку о том, что я проживаю в Наумовке, мне председатель сельского совета сказал, что справку не дают. В Наумовке мне дали дом - без света, воды, газа. Был запущен. Я его привела в порядок. Но сейчас ни одной выплаты. По нам стреляют. Своих не бросают, но я хочу спросить: «Я-то чья?». Надоело надувательство.
Татьяна Сычёва

Своей историей поделилась и Вера Ивановна из Шебекино. В ПВР она приехала 1 июня вместе с лежачей бабушкой.

Я из Шебекино, с лежачей бабушкой. 1928 года. Военные перевезли, устроили, всё хорошо. Сейчас в Шебекино всё нормализуется и нам скажут: «Выселяйтесь». Я бабушку не смогу вывезти ни на такси, ни на личном транспорте. У неё сломан тазобедренный сустав. Здесь (в ПВР — прим.ред.) есть все условия, всем довольны, но переживаю, как довезти.
Вера Ивановна
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