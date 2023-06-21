«Я-то чья?»: Белгородцы обратилась с личными вопросами к Москальковой

К примеру, Татьяна Сычёва, которая работает медиком и живёт в ПВР в Белгороде, приехала из села Наумовка Белгородского района. Она рассказала, что жильё в населённом пункте получила в июле 2022 года, а в сентябре ввели режим ЧС.