Вячеслав Гладков сообщил о завершении ремонта дороги, которую не ремонтировали 15 лет

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
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В Ракитянском районе завершили ремонт дороги общего пользования Томаровка — Красная Яруга — Илек-Пеньковка — Колотиловка — Дмитриевка.
В процессе ремонтных работ подрядчик уложил два слоя асфальтобетонного покрытия, произвёл обновление и замену остановки общественного транспорта и автопавильона. На самых опасных участках автодороги установили барьерное ограждение, сигнальные столбики и оцинкованное перильное ограждение. Объект сдан досрочно — на два месяца раньше.
Дорога не ремонтировалась 15 лет. Рад, что удалось выполнить обещание перед жителями,
— отметил Вячеслав Гладков
Ремонтные работы по госконтракту выполняла строительная компания «Белзнак». На всё это потратили 97,6 млн рублей.
По данным министерства автомобильных дорог и транспорта региона, в 2023 году планируется привести в нормативное состояние 300 км автомобильных дорог Белгородской области.