Вячеслав Гладков сообщил о завершении ремонта дороги, которую не ремонтировали 15 лет

В процессе ремонтных работ подрядчик уложил два слоя асфальтобетонного покрытия, произвёл обновление и замену остановки общественного транспорта и автопавильона. На самых опасных участках автодороги установили барьерное ограждение, сигнальные столбики и оцинкованное перильное ограждение. Объект сдан досрочно — на два месяца раньше.