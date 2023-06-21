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Вячеслав Гладков сообщил о завершении ремонта дороги, которую не ремонтировали 15 лет

21 июня 2023, 09:31
Фото: правительство Белгородской области
Речь идёт о дороге к селу Дмитриевка Ракитянского района. Ремонтные работы завершили досрочно. Об этом губернатор Белгородской области упомянул в социальных сетях.
Сюжет
Дороги

В Ракитянском районе завершили ремонт дороги общего пользования Томаровка — Красная Яруга — Илек-Пеньковка — Колотиловка — Дмитриевка.

В процессе ремонтных работ подрядчик уложил два слоя асфальтобетонного покрытия, произвёл обновление и замену остановки общественного транспорта и автопавильона. На самых опасных участках автодороги установили барьерное ограждение, сигнальные столбики и оцинкованное перильное ограждение. Объект сдан досрочно — на два месяца раньше.

Дорога не ремонтировалась 15 лет. Рад, что удалось выполнить обещание перед жителями,

— отметил Вячеслав Гладков

Ремонтные работы по госконтракту выполняла строительная компания «Белзнак». На всё это потратили 97,6 млн рублей.

По данным министерства автомобильных дорог и транспорта региона, в 2023 году планируется привести в нормативное состояние 300 км автомобильных дорог Белгородской области.

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