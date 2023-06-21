«Всё включено»: названы дешёвые курорты Турции для отдыха всей семьёй

Что касается самостоятельного поиска проживания — на Booking.com самые дешёвые предложения начинаются с 582 евро за неделю отдыха (53,4 тыс. рублей), а десятку закрывает проживание за 1114 евро (102,2 тыс. рублей). Скорее всего, за эти деньги номер будет в небольшой гостинице без собственного пляжа и территории или же апартаменты с кухней, но без питания.