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«Всё включено»: названы дешёвые курорты Турции для отдыха всей семьёй

21 июня 2023, 10:26
Фото: 1MI
«Новые известия» составили рейтинг турецких курортов и рассказали, как сэкономить на поездке.

При составлении рейтинга «Новые известия» рассмотрели 10 самых дешёвых предложений на семью из трёх человек с ребёнком 12 лет. В рейтинг вошли отели категории «четыре звезды» с питанием по системе «всё включено» и вылетом 4–6 августа на семь-восемь ночей. Из этих предложений издание подсчитало среднюю цену. Предложения рассматривались на порталах travelata.ru и 1001tur.ru.

Самые доступные варианты оказались в Алании. Стоимость проживания в отеле варьируется от 145 до 160 тыс. рублей. На втором месте оказался Кемер. Десятка доступных четырёхзвёздочных отелей уложилась в диапазон 152-170 тыс. рублей. Однако туристов в основном будут ожидать небольшие по территории отели.

На третьем месте расположился Сиде, который больше подойдёт для поездки с детьми. Цены на десятку доступных отелей варьируются от 147 до 190 тыс. рублей.

Бодрум занял четвёртое место рейтинга. Три отеля из 10 самых дешёвых обойдутся более чем в 200 тыс. рублей. Предложений до 200 тыс. рублей практически нет.

В Мармарисе предложений до 200 тыс. рублей только пять. Замыкает десятку доступных отелей предложение за 209 тыс. рублей.

В Аланье семь из десяти доступных предложений переваливают за 200 тыс. рублей. Цена за самые доступные предложения приближается к 250 тыс. рублей. В Белеке два предложения из десяти доступных преодолели отметку в 400 тыс. рублей.

Некоторые туристы считают, что хорошо сэкономить можно, выбирая проживание в отеле и перелёт самостоятельно. Так, дешёвые отели на семью из трёх человек на чартерном рейсе авиакомпаний Azur Air и Corendon Airlines обойдутся в 123,5 тыс. рублей. Регулярный рейс обойдётся минимум за 133 тыс. рублей на семью, включая багаж.

Что касается самостоятельного поиска проживания — на Booking.com самые дешёвые предложения начинаются с 582 евро за неделю отдыха (53,4 тыс. рублей), а десятку закрывает проживание за 1114 евро (102,2 тыс. рублей). Скорее всего, за эти деньги номер будет в небольшой гостинице без собственного пляжа и территории или же апартаменты с кухней, но без питания.

Также туристы могут выбрать для отдыха малоизвестные районы Турции. Однако в таком случае придётся отказаться от системы «всё включено».

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#Алина Харина#Турция#Летний отдых#Отели#Туры#Лето#Общество
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