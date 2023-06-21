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В Валуйках работают сапёры, а в Белгороде не установили причину пожара: итоги дня

21 июня 2023, 15:30
Фото: 1MI
После мощного обстрела Валуек на территории работают сапёры ЗВО, в Белгороде до сих пор не установили причину пожара в элитном жилкомплексе, а родители учеников тем временем интересуются, чем вызвано решение вернуть детей на очное обучение.

Обстрел натовскими снарядами

Валуйки 19 июня попали под сильный обстрел. Есть пострадавшие и разрушения. По некоторым данным, город обстреляли снарядами Excalibur, о чём свидетельствуют маркировка и характерные закрылки.

На территории города работают сапёры. Неразорвавшиеся снаряды находят на садовых участках и в огородах валуйчан. Некоторые боеприпасы, которые уже повреждены, приходится уничтожать на месте.

После мощного обстрела Валуек неразорвавшиеся снаряды находят в садах и огородах
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Загадочный пожар в элитном ЖК

В ночь с 16 на 17 июня произошёл пожар в многоэтажке на Свято-Троицком бульваре в Белгороде. Сообщалось, что пожар произошёл в котельной. Предварительной причиной губернатор Вячеслав Гладков называл внутреннюю проблему с электропроводкой.

Однако 21 июня мэр Валентин Демидов сообщил, что причину возникновения пожара до сих пор не установили. По словам градоначальника, стоит подождать официальных результатов расследования.

Причину пожара в элитном ЖК Белгорода до сих пор устанавливают
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Обеспокоенные за безопасность детей родители

Накануне стало известно, что часть школ в регионе может вернуться с дистанта на очное обучение. В частности, вновь за парты могут сесть ученики в Белгороде.

Некоторых родителей эта новость обрадовала, но были и те, кого это решение обеспокоило. Так, одна из родительниц потребовала от минобра объяснить, стало ли в Белгороде безопасно, чтобы детей можно было вернуть в школы. Глава ведомства Андрей Милёхин поспешил успокоить: окончательное решение по выбору формата обучения будет зависеть от родителей.

«Разве в Белгороде стало безопасно?» У родителей остались вопросы по очному обучению
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