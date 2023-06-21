В Валуйках работают сапёры, а в Белгороде не установили причину пожара: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Валуйки 19 июня попали под сильный обстрел. Есть пострадавшие и разрушения. По некоторым данным, город обстреляли снарядами Excalibur, о чём свидетельствуют маркировка и характерные закрылки.
На территории города работают сапёры. Неразорвавшиеся снаряды находят на садовых участках и в огородах валуйчан. Некоторые боеприпасы, которые уже повреждены, приходится уничтожать на месте.
В ночь с 16 на 17 июня произошёл пожар в многоэтажке на Свято-Троицком бульваре в Белгороде. Сообщалось, что пожар произошёл в котельной. Предварительной причиной губернатор Вячеслав Гладков называл внутреннюю проблему с электропроводкой.
Однако 21 июня мэр Валентин Демидов сообщил, что причину возникновения пожара до сих пор не установили. По словам градоначальника, стоит подождать официальных результатов расследования.
Накануне стало известно, что часть школ в регионе может вернуться с дистанта на очное обучение. В частности, вновь за парты могут сесть ученики в Белгороде.
Некоторых родителей эта новость обрадовала, но были и те, кого это решение обеспокоило. Так, одна из родительниц потребовала от минобра объяснить, стало ли в Белгороде безопасно, чтобы детей можно было вернуть в школы. Глава ведомства Андрей Милёхин поспешил успокоить: окончательное решение по выбору формата обучения будет зависеть от родителей.