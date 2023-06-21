В Валуйках работают сапёры, а в Белгороде не установили причину пожара: итоги дня

Некоторых родителей эта новость обрадовала, но были и те, кого это решение обеспокоило. Так, одна из родительниц потребовала от минобра объяснить, стало ли в Белгороде безопасно, чтобы детей можно было вернуть в школы. Глава ведомства Андрей Милёхин поспешил успокоить: окончательное решение по выбору формата обучения будет зависеть от родителей.