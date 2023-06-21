В работе спортшколы в Белгороде нашли нарушения после обращения родителей

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Прокуратура Белгорода вместе со специалистами минобра и госинспекцией труда области провела проверку в МБУДО «Спортивная школа № 6». Соответствующее обращение в прокуратуру написали родители воспитанников школы.
В ходе проверки специалисты выявили факт ненадлежащего оформления трудовых договоров и допсоглашений к ним, также отсутствовали обязательные условия в трудовых договорах сотрудников. Помимо этого, работников несвоевременно знакомили с приказами и принимаемыми локальными нормативными актами.
Кроме того, были выявлены нарушения федерального законодательства при реализации программ спортивной подготовки в соответствии с учебным планом. Также нарушения были в порядке ведения личных дел воспитанников.
В итоге прокуратура в адрес главы администрации Белгорода и директора учреждения внесла представления. В отношении ответственного должностного лица прокуратура завела дела об административном правонарушении.