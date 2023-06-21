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В работе спортшколы в Белгороде нашли нарушения после обращения родителей

21 июня 2023, 14:44
Фото: 1MI

Главе администрации Белгорода внесли представление за нарушения в спортшколе

В школе ненадлежащим образом оформляли трудовые договоры и соглашения к ним, работников также несвоевременно знакомили с приказами и нормативными актами, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура Белгорода вместе со специалистами минобра и госинспекцией труда области провела проверку в МБУДО «Спортивная школа № 6». Соответствующее обращение в прокуратуру написали родители воспитанников школы.

В ходе проверки специалисты выявили факт ненадлежащего оформления трудовых договоров и допсоглашений к ним, также отсутствовали обязательные условия в трудовых договорах сотрудников. Помимо этого, работников несвоевременно знакомили с приказами и принимаемыми локальными нормативными актами.

Кроме того, были выявлены нарушения федерального законодательства при реализации программ спортивной подготовки в соответствии с учебным планом. Также нарушения были в порядке ведения личных дел воспитанников.

В итоге прокуратура в адрес главы администрации Белгорода и директора учреждения внесла представления. В отношении ответственного должностного лица прокуратура завела дела об административном правонарушении.

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#Прокуратура#Спортивная школа#Нарушение#Трудовой договор#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Город
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