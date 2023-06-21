В день начала войны белгородцам покажут фильм «Обожжённое детство»

В День памяти и скорби — 22 июня — посетители музея могут увидеть фильм режиссёра Ольги Бородиной «Обожжённое детство» (возрастное ограничение 12+). Это история о судьбах детей, эвакуированных в первый день Великой Отечественной Войны из пограничного города Друскининкай.