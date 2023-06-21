В день начала войны белгородцам покажут фильм «Обожжённое детство»

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Музей-диорама — участник проекта «Территория победы» Музея Победы. В рамках этого партнерства проводится II Майский фестиваль правильного кино.
Фестиваль проходит в три этапа: майский, июньский и сентябрьский. В мае посетители музея увидели фильмы «Тамара Лисициан. Непобеждённая», «Великая Отечественная в хронике ТАСС», «С мячом в Британию», «Король Ринга. Николай Королёв».
В программу фестиваля вошли анимационные и документальные отечественные фильмы разных жанров.
В День памяти и скорби — 22 июня — посетители музея могут увидеть фильм режиссёра Ольги Бородиной «Обожжённое детство» (возрастное ограничение 12+). Это история о судьбах детей, эвакуированных в первый день Великой Отечественной Войны из пограничного города Друскининкай.
А 28 июня музей покажет анимационный фильм «Улётная команда» (возрастное ограничение 6+) о занятиях зверят в лесной школе.
Показы проводятся во второй половине дня.
«Мы начинаем демонстрацию в 3-4 часа, когда собирается основная масса посетителей, чтобы после обеденного перерыва ознакомиться с экспозициями. А далее мы предлагаем людям кинопоказ для более глубокого погружения в тему», — Ольга Квитко, старший научный сотрудник музея.
Кинозал вмещает 70 посадочных мест. Кинопоказ проводится, даже если в зале сидит один человек. Вход бесплатный.