В Белгородской области внезапно сработала сирена

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Вечером 20 июня в Новом Осколе сработала сирена. Однако в городе, по словам местных жителей, до этого было тихо.
Как оказалось, оповещение было ложным. Поводов для беспокойства не было.
Вместе с тем громко вчера было в Валуйском горокруге. Под обстрел ВСУ попал хутор Леоновка. Обошлось без пострадавших мирных жителей, но есть повреждения в двух частных домах.
А днём ранее под мощный обстрел попали Валуйки. Пострадали восемь человек. По предварительным данным, город обстреляли высокоточными управляемыми 155-миллиметровыми снарядами М982 Excalibur.