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Published Сегодня, 06:16

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В Белгородской области внезапно сработала сирена

21 июня 2023, 06:16
Фото: 1MI
Это произошло минувшим вечером в Новом Осколе. Однако оказалось, что повода для беспокойства нет.

Вечером 20 июня в Новом Осколе сработала сирена. Однако в городе, по словам местных жителей, до этого было тихо.

Как оказалось, оповещение было ложным. Поводов для беспокойства не было.

Вместе с тем громко вчера было в Валуйском горокруге. Под обстрел ВСУ попал хутор Леоновка. Обошлось без пострадавших мирных жителей, но есть повреждения в двух частных домах.

А днём ранее под мощный обстрел попали Валуйки. Пострадали восемь человек. По предварительным данным, город обстреляли высокоточными управляемыми 155-миллиметровыми снарядами М982 Excalibur.

Видео: Telegram-канал "БелПлюс"
Под Белгородом завыла сирена после сообщений об обстреле
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#Инна Рогова#Сирена#Город#Белгородская область#Новый Оскол#Видео
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