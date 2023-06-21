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В Белгороде продают имущество оператора троллейбусов за 5 млн рублей

21 июня 2023, 11:00
Фото: 1MI
На продажу выставили оборудование подстанций и товаро-материальные ценности. Подробности рассказал «Коммерсантъ».

В Белгороде продают имущество обанкротившегося МУП «Городской пассажирский транспорт». Балансовая стоимость имущества за единицу измерения составляет менее 100 тыс. рублей «на последнюю отчётную дату до даты открытия конкурсного производства». Активы продаются посредством предложения делать оферты без торгов.

Цена всего имущества составляет 5,4 млн рублей. 663 товара, в числе которых мебель, компьютеры, офисная техника, канализация, проездной, оценили в 4,6 млн рублей. Кроме того, продаётся оборудование трансформаторных подстанций №7 и 11. Так, цена 20 единиц оборудования на подстанции №7 составила 307 тыс. рублей, а цена 33 единиц оборудования на подстанции №11 — 435,8 тыс. рублей.

Напомним, что ранее распродажу торгов троллейбусной инфраструктуры приостанавливали на месяц. Непроданными оставались депо, подстанция на Гражданском проспекте, товарно-материальные ценности и несколько единиц транспорта.

Начальная цена депо составляла 207,4 млн рублей. Подстанцию продавали за 6,6 млн рублей. Мебель, инструменты, мелкое оборудование — за 5,1 млн рублей.

Также известно, что белгородские троллейбусы будут работать на маршрутах в Воронеже.

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#Троллейбусы#Депо#Имущество#Городской пассажирский транспорт#Белгород#Алина Харина#Общество#Троллейбус
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