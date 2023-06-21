В Белгороде продают имущество оператора троллейбусов за 5 млн рублей

Цена всего имущества составляет 5,4 млн рублей. 663 товара, в числе которых мебель, компьютеры, офисная техника, канализация, проездной, оценили в 4,6 млн рублей. Кроме того, продаётся оборудование трансформаторных подстанций №7 и 11. Так, цена 20 единиц оборудования на подстанции №7 составила 307 тыс. рублей, а цена 33 единиц оборудования на подстанции №11 — 435,8 тыс. рублей.