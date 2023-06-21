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В «Артеке» отдохнут 560 детей из Белгородской области

21 июня 2023, 10:19
Фото: 1MI
Квоту для детей из Белгородской области выделили в Министерстве просвещения РФ. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Дети

Сегодня, 21 июня, 160 детей из Белгородской области отправят на отдых в «Артек». Квоту выделили в Министерстве просвещения РФ.

Всего в этом году в «Артеке» смогут отдохнуть 560 белгородских детей.

Отметим, что отдохнуть в оздоровительных лагерях России летом смогут порядка 5,5 тыс. детей из Белгородской области. По вопросу организации детского отдыха область взаимодействует с 13 регионами России. Сейчас в детских лагерях, оздоровительных центрах и санаториях в семи регионах России отдыхают 1889 белгородских ребят. В основном это дети из Шебекинского и Грайворонского округов.

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#Алина Харина#Дети#Лагерь#Детский лагерь#Санаторий#Артек#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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