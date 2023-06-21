В «Артеке» отдохнут 560 детей из Белгородской области

Отметим, что отдохнуть в оздоровительных лагерях России летом смогут порядка 5,5 тыс. детей из Белгородской области. По вопросу организации детского отдыха область взаимодействует с 13 регионами России. Сейчас в детских лагерях, оздоровительных центрах и санаториях в семи регионах России отдыхают 1889 белгородских ребят. В основном это дети из Шебекинского и Грайворонского округов.