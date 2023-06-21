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Суд ужесточил наказание убившему мать четверых детей белгородцу

21 июня 2023, 15:32
Фото: 1MI
29-летний житель Грайворонского городского округа признан виновным в совершении убийства. Белгородский областной суд принял во внимание жалобу матери погибшей и ужесточил наказание — он проведёт 12 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.
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Суд

Страшная история произошла в начале января 2023 года. Житель Грайворонского горокруга, будучи пьяным, проник в дом к своей знакомой. Преступник нанёс не менее четырёх ударов ножом, впоследствии которых женщина скончалась.

По версии следствия, мужчина конфликтовал с погибшей. В результате трагедии четверо несовершеннолетних детей остались без матери.

Мужчину уже ранее привлекали к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах. Подсудимый вину признал, но от дачи показаний отказался. Изначально ему вынесли приговор в виде 9,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Позже мать погибшей обратилась с апелляционной жалобой. Она посчитала назначенное наказание несправедливым и чрезмерно мягким. Белгородский областной суд принял жалобу во внимание и изменил приговор. Наказание в итоге ужесточили до 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

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