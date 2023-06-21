Суд ужесточил наказание убившему мать четверых детей белгородцу

Позже мать погибшей обратилась с апелляционной жалобой. Она посчитала назначенное наказание несправедливым и чрезмерно мягким. Белгородский областной суд принял жалобу во внимание и изменил приговор. Наказание в итоге ужесточили до 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.