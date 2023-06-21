Стойленцы примут участие в корпоративном благотворительном онлайн-марафоне

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Для участия в марафоне нужно преодолеть любую дистанцию на любом спортивном средстве передвижения: велосипеде, самокате, роликах и др. и опубликовать свое фото на странице марафона на корпоративном портале. По итогам марафона компания направит на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, которые являются подопечными фонда «Милосердие» — социального партнера НЛМК, дополнительно более полумиллиона рублей.
Онлайн-марафон продлится до 16 июля. Стойленцы вместе с семьями также поучаствуют в очном забеге, который пройдет в начале июля в Старом Осколе. Все дистанции, пройденные работниками СГОКа, суммируются и будут добавлены в общий километраж марафона компании.
Общая цифра дистанции, которую преодолели работники Группы НЛМК в 2022 году составила 102 тысячи километров, из них 6940 километров добавили работники Стойленского ГОКа.