Стойленцы примут участие в корпоративном благотворительном онлайн-марафоне

Для участия в марафоне нужно преодолеть любую дистанцию на любом спортивном средстве передвижения: велосипеде, самокате, роликах и др. и опубликовать свое фото на странице марафона на корпоративном портале. По итогам марафона компания направит на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, которые являются подопечными фонда «Милосердие» — социального партнера НЛМК, дополнительно более полумиллиона рублей.