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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:03

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Стойленцы примут участие в корпоративном благотворительном онлайн-марафоне

21 июня 2023, 13:02
Фото: Федор Колыхалов
Работники Стойленского ГОКа присоединись к онлайн-марафону, который традиционно проходит в Группе НЛМК в преддверии Дня металлурга.

Для участия в марафоне нужно преодолеть любую дистанцию на любом спортивном средстве передвижения: велосипеде, самокате, роликах и др. и опубликовать свое фото на странице марафона на корпоративном портале. По итогам марафона компания направит на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, которые являются подопечными фонда «Милосердие» — социального партнера НЛМК, дополнительно более полумиллиона рублей.

Онлайн-марафон продлится до 16 июля. Стойленцы вместе с семьями также поучаствуют в очном забеге, который пройдет в начале июля в Старом Осколе. Все дистанции, пройденные работниками СГОКа, суммируются и будут добавлены в общий километраж марафона компании.

Общая цифра дистанции, которую преодолели работники Группы НЛМК в 2022 году составила 102 тысячи километров, из них 6940 километров добавили работники Стойленского ГОКа.

#Стойленский ГОК#Общество#Белгородская область#Алина Харина
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