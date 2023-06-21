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Стало известно о смерти одного из основателей букмекерской конторы 1хBet Каршкова

21 июня 2023, 13:23
Фото: СК
Сергей Каршков скончался в Швейцарии, ему было 42 года. Ранее он был полицейским, но стал известен как один из основателей букмекерской конторы 1хBet, напоминают «Брянские новости». В 2019 году близкие с 1хBet структуры стали владеть АО «Корпорация „Гринн“».

Скончался Сергей Каршков — один из основателей букмекерской конторы 1хBet. Умер он в Швейцарии в возрасте 42 лет.

Каршков — уроженец Киевской области. Ранее работал в брянской полиции и занимался розыском киберпреступников. Спустя время он стал одним из основателей букмекерской конторы 1хBet, наряду с компаньонами Романом Семиохиным и Дмитрием Казориным.

В 2020 году их объявили в международный розыск как фигурантов уголовного дела о незаконной организации и проведении азартных игр, напоминает издание. По версии следствия, Семиохин, Казорин и Каршков заработали более 63 млрд рублей за счёт незаконной организации азартных игр в период с октября 2014 по май 2019 года.

Добавим, что в 2019 году близкие к 1хBet структуры стали владеть АО «Корпорация „Гринн“». Компании принадлежат гипермаркеты «Линия» и торгово-развлекательные комплексы «Гринн», расположенные в том числе в Белгороде.

Белгородские «МегаГРИНН» и «Линии» перешли в собственность букмекерской компании
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#Инна Рогова#Смерть#1хBet#Букмекерская контора#Общество#Брянская область#Сергей Каршков
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