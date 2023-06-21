Стало известно о смерти одного из основателей букмекерской конторы 1хBet Каршкова

В 2020 году их объявили в международный розыск как фигурантов уголовного дела о незаконной организации и проведении азартных игр, напоминает издание. По версии следствия, Семиохин, Казорин и Каршков заработали более 63 млрд рублей за счёт незаконной организации азартных игр в период с октября 2014 по май 2019 года.