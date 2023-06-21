Стало известно о смерти одного из основателей букмекерской конторы 1хBet Каршкова

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Скончался Сергей Каршков — один из основателей букмекерской конторы 1хBet. Умер он в Швейцарии в возрасте 42 лет.
Каршков — уроженец Киевской области. Ранее работал в брянской полиции и занимался розыском киберпреступников. Спустя время он стал одним из основателей букмекерской конторы 1хBet, наряду с компаньонами Романом Семиохиным и Дмитрием Казориным.
В 2020 году их объявили в международный розыск как фигурантов уголовного дела о незаконной организации и проведении азартных игр, напоминает издание. По версии следствия, Семиохин, Казорин и Каршков заработали более 63 млрд рублей за счёт незаконной организации азартных игр в период с октября 2014 по май 2019 года.
Добавим, что в 2019 году близкие к 1хBet структуры стали владеть АО «Корпорация „Гринн“». Компании принадлежат гипермаркеты «Линия» и торгово-развлекательные комплексы «Гринн», расположенные в том числе в Белгороде.