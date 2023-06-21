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«Разве в Белгороде стало безопасно?» У родителей остались вопросы по очному обучению

21 июня 2023, 12:13
Фото: 1MI

Белгородские родители волнуются за безопасность школьников при начале очного обучения

По словам министра образования Андрея Милёхина, выбор формата обучения школьников будет зависеть от родителей. В приграничных муниципалитетах организовать привычные уроки пока невозможно.
Сюжет
Дети

Во время прямого эфира главы регионального минобразования Андрея Милёхина белгородка поинтересовалась, насколько безопасно возвращать детей в школы на очное обучение с 1 сентября.

«Вы хотите детей выпустить в школу с сентября? А разве в Белгороде стало безопасно? Перестали летать беспилотники и дроны? Кто ответит за жизнь моих детей, если что-то случится? Никакие выплаты и соболезнования не вернут здоровье и жизнь детей», — пишет женщина.

Андрей Милёхин ответил, что выбор формата обучения будет зависеть от родителей.

Мы хотим рассмотреть все возможные варианты с учётом максимальных мер безопасности.
Андрей Милёхин

Ещё одна местная жительница спросила, планируется ли возобновить очное обучение в школах в Валуйках и Шебекино. Милёхин заявил, что в приграничных муниципалитетах организовать обучение в штатном режиме пока невозможно.

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#Дети#Алина Харина#Очное обучение#Школы#Приграничье#Общество#Белгородская область#Андрей Милёхин
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