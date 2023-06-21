«Разве в Белгороде стало безопасно?» У родителей остались вопросы по очному обучению

«Вы хотите детей выпустить в школу с сентября? А разве в Белгороде стало безопасно? Перестали летать беспилотники и дроны? Кто ответит за жизнь моих детей, если что-то случится? Никакие выплаты и соболезнования не вернут здоровье и жизнь детей», — пишет женщина.