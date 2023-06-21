«Разве в Белгороде стало безопасно?» У родителей остались вопросы по очному обучению

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Во время прямого эфира главы регионального минобразования Андрея Милёхина белгородка поинтересовалась, насколько безопасно возвращать детей в школы на очное обучение с 1 сентября.
«Вы хотите детей выпустить в школу с сентября? А разве в Белгороде стало безопасно? Перестали летать беспилотники и дроны? Кто ответит за жизнь моих детей, если что-то случится? Никакие выплаты и соболезнования не вернут здоровье и жизнь детей», — пишет женщина.
Андрей Милёхин ответил, что выбор формата обучения будет зависеть от родителей.
Мы хотим рассмотреть все возможные варианты с учётом максимальных мер безопасности.
Андрей Милёхин
Ещё одна местная жительница спросила, планируется ли возобновить очное обучение в школах в Валуйках и Шебекино. Милёхин заявил, что в приграничных муниципалитетах организовать обучение в штатном режиме пока невозможно.