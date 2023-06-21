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Процесс воспитания отсутствовал практически полностью: Гладков о дистанте в школах

21 июня 2023, 17:21
Фото: 1MI

Вячеслав Гладков высказался о дистанционном обучении в белгородских школах

Во время прямой линии губернатора белгородка поинтересовалась, почему не спросили мнение родителей о переводе школ Белгорода на очное обучение.
Сюжет
Школы

Белгородка спросила у губернатора Вячеслава Гладкова, почему школы Белгорода хотят перевести на очное обучение: «Вы можете дать гарантию родителям, что детям в школах будет безопасно и не будет полётов дронов? Почему родителей никто не опросил?».

Предлагаю раньше времени не нагонять панику. У нас с вами сейчас нет ни дистанционного, ни очного обучения. Закончился учебный год, а новый ещё не начался. Всё, что я сейчас предлагаю, исходит из того, что прошлый учебный год, говорю, как родитель и руководитель, был крайне сложным для детей. Большого обучения не получили, а процесс воспитания отсутствовал практически полностью.
Вячеслав Гладков

Губернатор подчеркнул, что необходимо сделать всё, чтобы дети получали образование и воспитание в безопасных условиях: «Наша задача — подумать всем вместе, как это сделать. Спрашиваю мнение родителей и учителей. Решения о переводе школ Белгорода с 1 сентября на полноценное очное обучение пока не принималось».

Губернатор также отметил, что у родителей есть право оставить ребёнка на дистанционном обучении.

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#Алина Харина#Дистанционка#Школы#Онлайн-обучение#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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