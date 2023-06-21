Процесс воспитания отсутствовал практически полностью: Гладков о дистанте в школах

Губернатор подчеркнул, что необходимо сделать всё, чтобы дети получали образование и воспитание в безопасных условиях: «Наша задача — подумать всем вместе, как это сделать. Спрашиваю мнение родителей и учителей. Решения о переводе школ Белгорода с 1 сентября на полноценное очное обучение пока не принималось».