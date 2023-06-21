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Пришла, как на девятиклассника: какую школьную форму получили дети из Журавлёвки

21 июня 2023, 14:47
Фото: 1MI

Второкласснику из Журавлёвки выдали помощь школьной формой на девятиклассника

Родители белгородских школьников, которые выехали из приграничья, в прошлом году получили форму на детей. Какого она пришла размера и когда, Бел.Ру рассказали эвакуированные из Журавлёвки.

Семья Николая живёт в гостинице уже больше года. Им пришлось выехать из Журавлёвки из-за постоянных обстрелов. В прошлом году, как и всем школьникам из приграничья, им пообещали оказать помощь при сборе детей в школу. Их в семье Николая двое — второклассник и четвероклассник.

Но к 1 сентября обещанной формы и канцелярских принадлежностей не было.

Мы ждали. Но потом пошли и купили сами. В итоге форма и канцелярия пришла в 10-х числах сентября. Самое интересное, что ребёнку, который во втором классе, форма пришла на девятиклассника. Причём раньше звонили, спрашивали вес, рост, комплекцию.
Николай
Фото: Из личного архива родителей школьников

Рассказала семья и о жилплощади, которую им хотят предоставить взамен недвижимости в Журавлёвке.

Программа звучит так — метр на метр. То есть, что забрали, то и получили. Нам предлагали квартиру, дома на двух хозяев и дом на четверых хозяев. Минстрой отчитался, что всем всё раздали. Это не так. Если бы раздали, сейчас бы не было полной гостиницы людей. Нам сейчас обещают только строить жильё. В лучшем случае, это произойдёт к Новому году.
Николай
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#Помощь#Школьная форма#Приграничье#Журавлёвка#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Кристина Семенчук
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