Пришла, как на девятиклассника: какую школьную форму получили дети из Журавлёвки

Семья Николая живёт в гостинице уже больше года. Им пришлось выехать из Журавлёвки из-за постоянных обстрелов. В прошлом году, как и всем школьникам из приграничья, им пообещали оказать помощь при сборе детей в школу. Их в семье Николая двое — второклассник и четвероклассник.