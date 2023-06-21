Пришла, как на девятиклассника: какую школьную форму получили дети из Журавлёвки

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Семья Николая живёт в гостинице уже больше года. Им пришлось выехать из Журавлёвки из-за постоянных обстрелов. В прошлом году, как и всем школьникам из приграничья, им пообещали оказать помощь при сборе детей в школу. Их в семье Николая двое — второклассник и четвероклассник.
Но к 1 сентября обещанной формы и канцелярских принадлежностей не было.
Мы ждали. Но потом пошли и купили сами. В итоге форма и канцелярия пришла в 10-х числах сентября. Самое интересное, что ребёнку, который во втором классе, форма пришла на девятиклассника. Причём раньше звонили, спрашивали вес, рост, комплекцию.
Николай
Рассказала семья и о жилплощади, которую им хотят предоставить взамен недвижимости в Журавлёвке.
Программа звучит так — метр на метр. То есть, что забрали, то и получили. Нам предлагали квартиру, дома на двух хозяев и дом на четверых хозяев. Минстрой отчитался, что всем всё раздали. Это не так. Если бы раздали, сейчас бы не было полной гостиницы людей. Нам сейчас обещают только строить жильё. В лучшем случае, это произойдёт к Новому году.
Николай