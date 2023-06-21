Приходится объяснять плюсы Строителя: жители приграничья хотят Белгород и район

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Так, по словам министра строительства, на данный момент с пострадавшими жителями приграничья активно обсуждают выбор муниципалитета для будущего проживания. Активно приобретается подходящие жилплощади в Старом Осколе, Губкине, Строителе, однако большинство людей хочет жить в Белгороде или Белгородском районе.
Действительно, такое напряжение есть, но мы узнаём причины, проводим разъяснительную работу. Например, город Строитель — молодой, развитый, расположен к Белгороду ближе Журавлёвки, в которой люди жили ранее. Гораздо быстрее и удобнее добираться из Строителя в Белгород. Мы показываем и рассказываем о плюсах, стараемся найти компромисс,
— отметила Оксана Козлитина.
Ранее сообщалось, что 15 семей из приграничья получили ключи от новых квартир и домов в Белгороде. А за всё время 77 собственников пострадавших домовладений приграничья переселились в новое жильё.