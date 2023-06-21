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Приходится объяснять плюсы Строителя: жители приграничья хотят Белгород и район

21 июня 2023, 08:20
Фото: 1MI

Белгородцы из приграничья неохотно соглашаются на жильё в отдалённых районах

Об этом сообщила глава белгородского минстроя Оксана Козлитина в ходе брифинга 20 июня.

Так, по словам министра строительства, на данный момент с пострадавшими жителями приграничья активно обсуждают выбор муниципалитета для будущего проживания. Активно приобретается подходящие жилплощади в Старом Осколе, Губкине, Строителе, однако большинство людей хочет жить в Белгороде или Белгородском районе.

Действительно, такое напряжение есть, но мы узнаём причины, проводим разъяснительную работу. Например, город Строитель — молодой, развитый, расположен к Белгороду ближе Журавлёвки, в которой люди жили ранее. Гораздо быстрее и удобнее добираться из Строителя в Белгород. Мы показываем и рассказываем о плюсах, стараемся найти компромисс,

— отметила Оксана Козлитина.

Ранее сообщалось, что 15 семей из приграничья получили ключи от новых квартир и домов в Белгороде. А за всё время 77 собственников пострадавших домовладений приграничья переселились в новое жильё.

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