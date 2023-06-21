Причину пожара в элитном ЖК Белгорода до сих пор устанавливают

В доме на Свято-Троицком бульваре демонтируют неработающее оборудование и проводку, очищают техническое помещение. Запросы сделали поставщикам комплектующих для котельной. В результате пожара, по словам мэра Валентина Демидова, сгорела электрика — питающая проводка и контроллеры. После получения коммерческого предложения будет составлен детальный график ремонта. В настоящий момент практически полностью собран только один из четырёх котлов.