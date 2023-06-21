Причину пожара в элитном ЖК Белгорода до сих пор устанавливают

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
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Updated Сегодня, 07:12
В доме на Свято-Троицком бульваре демонтируют неработающее оборудование и проводку, очищают техническое помещение. Запросы сделали поставщикам комплектующих для котельной. В результате пожара, по словам мэра Валентина Демидова, сгорела электрика — питающая проводка и контроллеры. После получения коммерческого предложения будет составлен детальный график ремонта. В настоящий момент практически полностью собран только один из четырёх котлов.
Строительные эксперты обследовали несущие конструкции купола, оценили пространственную жёсткость, наличие дефектов. После экспертного заключения подготовят проект восстановительных работ, отметил мэр.
Также Демидов сообщил, что причины возникновения пожара до сих пор устанавливаются: «Ждём официальные результаты расследования».
Напомним, что пожар в многоэтажке на Свято-Троицком бульваре произошёл в ночь с 16 на 17 июня. Горел декоративный купол здания. В результате пожара никто не пострадал. Утром 17 июня губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что причиной пожара могла стать внутренняя проблема с электропроводкой.