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Особый противопожарный режим продлили в Белгородской области

21 июня 2023, 13:50
Фото: 1MI
Действовать он будет как минимум до 12 июля, соответствующие корректировки в документ правительства уже внесли. Причина продления — сухая и жаркая погода в регионе.

В Белгородской области продлили действие особого противопожарного режима. Теперь он актуален как минимум до 12 июля. Корректировки внесли из-за установившейся в регионе сухой и жаркой погоды.

На время действия режима ограничено пребывание граждан в лесах, проведение здесь культурно-массовых и спортивных мероприятий. Нельзя разводить костры и проводить работы, связанные с применением открытого огня.

Нарушителям грозит штраф: физлицам — до 50 тыс. рублей, должностным лицам — до 90 тыс. рублей, юрлицам — до 1 млн рублей. За более тяжкие нарушения предусмотрена уголовная ответственность по ст. 261 УК РФ.

Особый противопожарный режим в Белгородской области действует с конца апреля. При отсутствии сильных дождей его могут продлить до осени.

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#Инна Рогова#Особый противопожарный режим#Продление#Общество#Белгородская область
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