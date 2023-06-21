Особый противопожарный режим продлили в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
В Белгородской области продлили действие особого противопожарного режима. Теперь он актуален как минимум до 12 июля. Корректировки внесли из-за установившейся в регионе сухой и жаркой погоды.
На время действия режима ограничено пребывание граждан в лесах, проведение здесь культурно-массовых и спортивных мероприятий. Нельзя разводить костры и проводить работы, связанные с применением открытого огня.
Нарушителям грозит штраф: физлицам — до 50 тыс. рублей, должностным лицам — до 90 тыс. рублей, юрлицам — до 1 млн рублей. За более тяжкие нарушения предусмотрена уголовная ответственность по ст. 261 УК РФ.
Особый противопожарный режим в Белгородской области действует с конца апреля. При отсутствии сильных дождей его могут продлить до осени.