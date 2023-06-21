Не мандатом единым: сколько заработали за год компании депутата Белгорода Егорова?

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Максим Егоров является владельцем или совладельцем множества белгородских компаний. Список внушительный — пожалуй, самый обширный у депутатов Белгорода, поэтому Бел.Ру и решило вынести его в отдельную публикацию. Мы изучили, сколько денег заработали крупнейшие из них в 2022 году. Конечно, не вся чистая прибыль идёт в доход владельца, а порой всю её пускают на развитие и другие нужды. Но оценить «состоятельность» бизнесмена по его активам вполне можно. Другой возможности у журналистов больше нет.
Если сложить все суммы убытков и прибыли компаний депутата, то получится 55,5 млн рублей. Не самые большие цифры, если сравнивать с крупнейшими бизнесменами Белгородской области. С другой стороны, мало кто из белгородцев отказался бы стать владельцем большей части из этих компаний.
Недаром Максим Егоров создал уже в июне ещё одного застройщика с ДСК в названии. Бренд работает?..