Не мандатом единым: сколько заработали за год компании депутата Белгорода Егорова?

Максим Егоров является владельцем или совладельцем множества белгородских компаний. Список внушительный — пожалуй, самый обширный у депутатов Белгорода, поэтому Бел.Ру и решило вынести его в отдельную публикацию. Мы изучили, сколько денег заработали крупнейшие из них в 2022 году. Конечно, не вся чистая прибыль идёт в доход владельца, а порой всю её пускают на развитие и другие нужды. Но оценить «состоятельность» бизнесмена по его активам вполне можно. Другой возможности у журналистов больше нет.