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Не мандатом единым: сколько заработали за год компании депутата Белгорода Егорова?

21 июня 2023, 11:43
Фото: 1MI

Компании депутата Белгорода Максима Егорова заработали за год больше 50 млн рублей

Депутаты Белгорода не опубликовали декларации о доходах и имуществе за 2022 год — теперь у них есть право не делиться такого рода сведениями. Но остались отчёты о доходах компаний: с их помощью мы решили узнать, сколько заработали за год компании влиятельного депутата Максим Егоров.

Максим Егоров является владельцем или совладельцем множества белгородских компаний. Список внушительный — пожалуй, самый обширный у депутатов Белгорода, поэтому Бел.Ру и решило вынести его в отдельную публикацию. Мы изучили, сколько денег заработали крупнейшие из них в 2022 году. Конечно, не вся чистая прибыль идёт в доход владельца, а порой всю её пускают на развитие и другие нужды. Но оценить «состоятельность» бизнесмена по его активам вполне можно. Другой возможности у журналистов больше нет.

  1. АО «ДСК» заработало в 2022 году 1,4 млн рублей чистой прибыли. Выручка от продажи составила 4,9 млн рублей.
  2. ООО «ДСК» заработало за прошлый год 9,1 млн рублей чистой прибыли. Выручка составила 9,8 млн рублей.
  3. ООО «Белплекс» отчиталось в 2022 году об убытках на 89 тыс. рублей. Данных о выручке нет.
  4. ООО «БФТ» сообщило об убытках на 245 тыс. рублей в прошлом году. Доходов у компании, согласно отчёту, не было.
  5. ООО «ДСК-Инжерпроектсервис» также отчиталось об убытках: компания потеряла за год 571 тыс. рублей. Выручка от продаж составила 78,5 млн рублей.
  6. ООО «Лифтстрой»: здесь также убыток на 94 тыс. рублей. Доходы — весьма скромные, на 4 тыс. рублей.
  7. ООО «Лифтстройсервис» за 2022 год заработало чистой прибылью 7,1 млн рублей. Выручка от продажи составила 71,9 млн рублей.
  8. ООО «Сампласт Плюс» сообщило о чистой прибыли в 357 тыс. рублей. Выручка от продажи — 1,7 млн рублей.
  9. ООО «СК Дом» получило в 2022 году 9,4 млн рублей чистой прибыли. Выручка от продажи — 17,8 млн рублей.
  10. ООО «Строймаркетопт» отчиталось об убытках на 894 тыс. рублей в 2022 году. Выручка от продажи составила 134 тыс. рублей.
  11. ООО «УМ ДСК» заработало в 2022 году 30 млн рублей чистой прибыли. Выручка — 146 млн рублей.
  12. Отметим также компанию ООО «ПБ Вектор», на 100% принадлежащую Алевтине Егоровой: за год предприятие отчиталось о чистой прибыли на 11,9 млн рублей. Выручка от продаж составила 22,9 млн рублей.

Если сложить все суммы убытков и прибыли компаний депутата, то получится 55,5 млн рублей. Не самые большие цифры, если сравнивать с крупнейшими бизнесменами Белгородской области. С другой стороны, мало кто из белгородцев отказался бы стать владельцем большей части из этих компаний.

Недаром Максим Егоров создал уже в июне ещё одного застройщика с ДСК в названии. Бренд работает?..

Тайные доходы: депутаты Белгорода не опубликовали декларации за 2022 год
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