На улице в Белгороде нашли труп

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Утром 21 июня на ул. Железнодорожная в Белгороде нашли труп. Тело лежало на тротуаре. В областном следкоме журналистам Бел.Ру сообщили, что сотрудники ведомства выезжали на место.
Предположительно, человек выпал из окна. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Напомним, ранее тело мужчина нашли возле дома №8 на ул. Есенина. Очевидцы вызвали человеку скорую помощь. По приезду медики накрыли его голубой плёнкой.