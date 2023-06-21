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На улице в Белгороде нашли труп

21 июня 2023, 06:15
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»
Тело нашли на тротуаре. Фото опубликовали в Telegram-канале «Жесть Белгород». Ситуацию Бел.Ру прокомментировали в региональном Следкоме.
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Следком

Утром 21 июня на ул. Железнодорожная в Белгороде нашли труп. Тело лежало на тротуаре. В областном следкоме журналистам Бел.Ру сообщили, что сотрудники ведомства выезжали на место.

Предположительно, человек выпал из окна. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, ранее тело мужчина нашли возле дома №8 на ул. Есенина. Очевидцы вызвали человеку скорую помощь. По приезду медики накрыли его голубой плёнкой.

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#Труп#Тело#Следком#Выпал из окна#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Кристина Семенчук
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