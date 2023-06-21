Август, последний месяц лета, в 2023 году в Белгороде по погодным условиям вряд ли будет отличаться от июля. Синоптики считают, что температура воздуха будет фиксироваться в пределах климатической нормы, а иногда и выше. Что касается осадков, то их будет меньше, чем обычно, — дожди обойдут Белгород стороной в августе.