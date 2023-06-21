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Какое будет лето, по прогнозу синоптиков, в Белгороде

21 июня 2023, 10:01
Фото: 1MI
Какое будет лето, по прогнозу синоптиков, в Белгороде
Какое будет лето в Белгороде в 2023 году? Синоптики пообещали, что оно поставит рекорд по температуре. Чего ожидать в летние месяцы — разбираемся вместе.
Сюжет
Погода

Прогноз погоды на июнь в Белгороде

В июне 2023 года, в полном соответствии с озвученным накануне прогнозом, в Белгороде воздух прогрелся до 23 — 24 градусов. Уже во второй день лета столбик термометра поднялся до 26 — 27 градусов, однако затем немного похолодало — до 20 градусов.

Вплоть до 18 июня, как прогнозируют синоптики, в Белгороде будут идти настоящие летние дожди. Температура воздуха составит около 20 — 25 градусов тепла. В общей сложности в Белгороде за июнь 2023 года будет 15 солнечных дней, одиннадцать дождливых дней, в оставшиеся дни прогнозируется переменная облачность.

Прогноз погоды на июль в БелгородеПрогноз погоды на июль в Белгороде
Прогноз погоды на июль в Белгороде
Фото: 1MI

Прогноз погоды на июль в Белгороде

В июле 2023 года в Белгороде, согласно предварительному прогнозу, опубликованному Росгидрометом, температура воздуха, равно как и количество осадков, будет сопоставимо со средними показателями за последние несколько лет. Аналогичная картина складывается и в других регионах России.

Стоит напомнить, что еще в мае 2023 года синоптики предупреждали о том, что жителей Белгорода ждет аномально жаркое лето, и прогнозировали повышение температуры воздуха до значения в 40 градусов. Аналогичный прогноз на лето озвучивали также и жителям соседних регионов России, а именно Тульской области, Дальнему Востоку, Уралу и Сибири.

Прогноз погоды на август в БелгородеПрогноз погоды на август в Белгороде
Прогноз погоды на август в Белгороде
Фото: 1MI

Прогноз погоды на август в Белгороде

Август, последний месяц лета, в 2023 году в Белгороде по погодным условиям вряд ли будет отличаться от июля. Синоптики считают, что температура воздуха будет фиксироваться в пределах климатической нормы, а иногда и выше. Что касается осадков, то их будет меньше, чем обычно, — дожди обойдут Белгород стороной в августе.

Зато в сентябре 2023 года, как утверждают синоптики, ориентируясь на свои предварительные прогнозы, в Белгороде будет тепло — как минимум температура воздуха будет выше, чем в последние несколько лет на юге России.

Как заявляют в Белгородском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиале ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС», в долгосрочной перспективе прогноз погоды на лето не публикуется и в принципе не дается — это сфера Гидрометцентра России. В этой организации есть соответствующие технические и другие возможности.

В самом Белгороде прогноз погоды дают, как правило, на два или три дня, при этом точность информации всегда высокая — не менее 95%. Прогноз формируется на основе результатов проведенных наблюдений, осуществляемых на базе метеостанций. Такие станции работают во всем регионе. Также учитываются и показания, транслируемые посредством электронных устройств, информация с радиолокатора метеорологического типа.

В общей сложности на территории региона работает шесть метеостанций — они находятся в Новом Осколе, в Губкине, в Ракитном, в Старом Осколе, в самом Белгороде и в Валуйках.

#Погода
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