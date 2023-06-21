Губернатор Белгородской области рассказал, почему в Новом Осколе сработала сирена

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
Во время прямой линии у губернатора поинтересовались, почему в Новом Осколе вчера вечером, 20 июня, сработала сирена: «Все ужасно перепугались. Официальная информация так и не поступила. Что это было? С чем связано?».
Губернатор сообщил, что это была ошибка человека, который занимался ремонтом.
Перепугал половину жителей Новооскольского округа. Надеюсь, что таких казусов больше не случится. Никаких угроз вчера по Новому Осколу не было.
Вячеслав Гладков
Напомним, что за минувшие сутки ВСУ ударили по белгородскому приграничью более 90 раз за сутки. ПВО сработала в Валуйском горокруге. Обошлось без пострадавших и разрушений.