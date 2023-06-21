Глава РЭО перечислил округа — аутсайдеры по реализации федпроекта по обращению с ТКО

Posted Сегодня, 20:34
Published Сегодня, 20:34
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Updated Сегодня, 20:34
Глава ППК «РЭО» Денис Буцаев подчеркнул, что компания периодически собирает предоставленную регионами информацию касательно масштабов обработки и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) и контролирует темпы достижения нормативов федпроекта. Как сообщает gorod55.ru, по состоянию на конец весны текущего года 23 российских региона не смогли достичь как минимум одного показателя из утвержденных ранее плановых значений, по которым можно анализировать долю направляемого на обработку, утилизацию, захоронение мусора.
В период с начала года и до настоящего момента статус федеральных округов — аутсайдеров в области выполнения годовых плановых показателей федпроекта носят Уральский и Южный федеральные округа, так как каждый второй или более входящих в их состав регионов не смогли достичь плана. В Дальневосточном, Северо-Западном и Приволжском ФО от реализации плана отстают около 30% субъектов России. По состоянию на сегодняшний день только регионы Сибирского федерального округа в полном составе соответствуют плановым показателям проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».
Согласно комментарию заместителя гендиректора Российского экологического оператора по региональному развитию и инфраструктуре Евгения Карелова, в регионах отставание от достижения показателей может наблюдаться из-за сезонных отклонений, пауз в работе оборудования для осуществления ремонта, выполнения обязательств по формированию товарных партий ТКО для передачи их на утилизацию.
Информация, отображающая уровень объема обработки и захоронения отходов, анализируется для проставления оценки эффективности работы администрации субъектов РФ и исполнительных органов власти регионального уровня, от результатов которых зависит ежегодно составляемый рейтинг регионов и размер распределяемых российским правительством грантов между регионами.