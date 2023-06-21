Глава РЭО перечислил округа — аутсайдеры по реализации федпроекта по обращению с ТКО

В период с начала года и до настоящего момента статус федеральных округов — аутсайдеров в области выполнения годовых плановых показателей федпроекта носят Уральский и Южный федеральные округа, так как каждый второй или более входящих в их состав регионов не смогли достичь плана. В Дальневосточном, Северо-Западном и Приволжском ФО от реализации плана отстают около 30% субъектов России. По состоянию на сегодняшний день только регионы Сибирского федерального округа в полном составе соответствуют плановым показателям проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».