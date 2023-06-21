Ещё 15 семей приграничья получили ключи от нового жилья

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
По словам министра строительства региона, на прошлой неделе 15 семьям вручили ключи от нового жилья. За всё время 77 собственников пострадавших домовладений приграничья переселились в новые квартиры и дома.
Ключи вручаем от готового жилья в Белгороде, на текущей неделе планируем продолжить работу в Старооскольском горокруге — там мы приобрели 12 жилых помещений. Жильё приобретаем как готовое, так и в строящихся объектах. Всё строящееся жильё, которое приобретаем, будет введено в эксплуатацию до конца текущего года,
— пояснила глава белгородского минстроя.
С каждым пострадавшим домовладельцем из приграничья проводится индивидуальная работа, учитываются пожелания людей относительно жилья. Регулярно проводятся встречи и общение с переселенцами в пунктах временного размещения Белгорода и области.