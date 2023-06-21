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Ещё 15 семей приграничья получили ключи от нового жилья

21 июня 2023, 07:56
Фото: 1MI
Об этом сообщила министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина в ходе брифинга в правительстве региона 20 июня.

По словам министра строительства региона, на прошлой неделе 15 семьям вручили ключи от нового жилья. За всё время 77 собственников пострадавших домовладений приграничья переселились в новые квартиры и дома.

Ключи вручаем от готового жилья в Белгороде, на текущей неделе планируем продолжить работу в Старооскольском горокруге — там мы приобрели 12 жилых помещений. Жильё приобретаем как готовое, так и в строящихся объектах. Всё строящееся жильё, которое приобретаем, будет введено в эксплуатацию до конца текущего года,

— пояснила глава белгородского минстроя.

С каждым пострадавшим домовладельцем из приграничья проводится индивидуальная работа, учитываются пожелания людей относительно жилья. Регулярно проводятся встречи и общение с переселенцами в пунктах временного размещения Белгорода и области.

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