Дружинникам дадут больше: депутаты Белгорода утвердили оплату и новое рабочее время

Как сообщил руководитель управления безопасности администрации города Владимир Чиж, Белгород получит субсидию из областного бюджета на оплату труда дружинников. Поэтому им будут платить по 150 рублей в час за дежурство в будние дни и 200 рублей в час за дежурство в выходные и праздничные дни.