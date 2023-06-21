Дружинникам дадут больше: депутаты Белгорода утвердили оплату и новое рабочее время

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
В ходе очередной сессии депутаты внесли изменение в решение Белгородского горсовета, которое касается материального поощрения народных дружинников, принимающих активное участие в охране общественного порядка на территории города.
Как сообщил руководитель управления безопасности администрации города Владимир Чиж, Белгород получит субсидию из областного бюджета на оплату труда дружинников. Поэтому им будут платить по 150 рублей в час за дежурство в будние дни и 200 рублей в час за дежурство в выходные и праздничные дни.
Также устанавливается выплата командирам народных дружин в размере 12 тысяч рублей.
В процессе подготовки проекта при взаимодействии с полицией мы поняли, что необходимо увеличить максимальную продолжительность одного выхода на дежурство с 8 до 12 часов.
Владимир Чиж
Все предложения депутаты поддержали.