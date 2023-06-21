Дежурные бригады медиков в Шебекинской ЦРБ перешли на круглосуточный приём

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что шебекинская районная больница начнёт частичную работу. Она отметила, что у здания медорганизации есть внешние повреждения, но нет внутренних. Также были приняты меры безопасности на случай прилётов.