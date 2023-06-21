Дежурные бригады медиков в Шебекинской ЦРБ перешли на круглосуточный приём

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
С утра 21 июня сотрудники Шебекинской районной больницы приступили к оказанию плановой и неотложной помощи жителям города. Дежурные медицинские бригады, состоящие из врача-терапевта, педиатра, хирурга, травматолога, акушера-гинеколога, реаниматолога, принимают пациентов в хирургическом корпусе больницы в штатном режиме.
Для шебекинцев организуют приёмы узких специалистов и дополнительные исследования при необходимости. Бригады скорой и неотложной помощи ведут приём круглосуточно. Пациентов доставят в медучреждения области, если потребуется стационарное лечение.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что шебекинская районная больница начнёт частичную работу. Она отметила, что у здания медорганизации есть внешние повреждения, но нет внутренних. Также были приняты меры безопасности на случай прилётов.