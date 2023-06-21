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Дежурные бригады медиков в Шебекинской ЦРБ перешли на круглосуточный приём

21 июня 2023, 14:02
Фото: 1MI

Шебекинская районная больница возобновила работу

Медицинский персонал приступил к частичной работе в штатном режиме с сегодняшнего дня. Об этом сообщило правительство региона в своём Telegram-канале.

С утра 21 июня сотрудники Шебекинской районной больницы приступили к оказанию плановой и неотложной помощи жителям города. Дежурные медицинские бригады, состоящие из врача-терапевта, педиатра, хирурга, травматолога, акушера-гинеколога, реаниматолога, принимают пациентов в хирургическом корпусе больницы в штатном режиме.

Для шебекинцев организуют приёмы узких специалистов и дополнительные исследования при необходимости. Бригады скорой и неотложной помощи ведут приём круглосуточно. Пациентов доставят в медучреждения области, если потребуется стационарное лечение.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что шебекинская районная больница начнёт частичную работу. Она отметила, что у здания медорганизации есть внешние повреждения, но нет внутренних. Также были приняты меры безопасности на случай прилётов.

Районная больница в Шебекино частично заработает с завтрашнего дня
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#Таисия Некрасова#Приграничье#Общество#Больница#Медицина#Медицинские работники#Белгородская область#Шебекино#Татьяна Москалькова#Пациенты
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