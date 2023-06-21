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Девять детей родилось у шебекинцев с начала июня

21 июня 2023, 08:36
Фото: 1MI
В некоторых семьях это первый ребёнок, однако есть и малыши, появившиеся на свет в многодетных семьях. Статистику привёл губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Дети

У жителей Шебекинского горокруга с начала июня родилось девять детей. Среди них есть первенцы, а также те, кто появился на свет в уже многодетных семьях.

Очень хочется пожелать, чтобы ничто больше никогда не омрачало их жизни, чтобы взрослые сделали всё, чтобы они были счастливы. Мы будем стараться.
Вячеслав Гладков

В конце мая — начале июня Шебекинский горокруг был под сильнейшими обстрелами ВСУ. Многим жителям пришлось покинуть свои дома и уехать на время в другие города региона и страны.

Сейчас Шебекино постепенно возвращают к привычной жизни. С 21 июня в Шебекино должна частично заработать районная больница.

С 21 июня белгородцы смогут въезжать в Шебекино без пропусков
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#Инна Рогова#Новорождённые#Дети#Общество#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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