Девять детей родилось у шебекинцев с начала июня

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
У жителей Шебекинского горокруга с начала июня родилось девять детей. Среди них есть первенцы, а также те, кто появился на свет в уже многодетных семьях.
Очень хочется пожелать, чтобы ничто больше никогда не омрачало их жизни, чтобы взрослые сделали всё, чтобы они были счастливы. Мы будем стараться.
Вячеслав Гладков
В конце мая — начале июня Шебекинский горокруг был под сильнейшими обстрелами ВСУ. Многим жителям пришлось покинуть свои дома и уехать на время в другие города региона и страны.
Сейчас Шебекино постепенно возвращают к привычной жизни. С 21 июня в Шебекино должна частично заработать районная больница.