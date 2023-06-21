Депутаты Белгорода привели порядок в порядок после требования прокурора

Депутаты горсовета проект поддержали. Теперь расчёт размера платы будет производиться водопользователями по окончании платёжного периода по договору водопользования на основании данных о платёжной базе периода. А платёжная база будет рассчитываться как площадь предоставленной акватории водного объекта или его части.