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Депутаты Белгорода привели порядок в порядок после требования прокурора

21 июня 2023, 08:36
Фото: 1MI

В Белгороде изменили порядок взимания платы за пользование водными объектами

Закон привели в соответствие с федеральным и после требования зампрокурора города. Подробнее сообщила заместитель главы администрации Белгорода Кристина Пасика.

По её словам, 12 мая текущего года в Белгородский горсовет поступило требование зампрокурора города изменить решение горсовета, которое касается утверждения размера ставок платы, порядка расчёта и взимания платы за пользование водными объектами, которые находится в муниципальной собственности.

Согласно требованию, в пункте №7 решения есть правовая неопределённость. В виду указания, что перерасчёт за пользование поверхностными водными объектами или их частями производятся по мере необходимости по окончанию соответствующего платёжного периода.
Кристина Пасика

Депутаты горсовета проект поддержали. Теперь расчёт размера платы будет производиться водопользователями по окончании платёжного периода по договору водопользования на основании данных о платёжной базе периода. А платёжная база будет рассчитываться как площадь предоставленной акватории водного объекта или его части.

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