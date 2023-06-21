Депутаты Белгорода привели порядок в порядок после требования прокурора

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
По её словам, 12 мая текущего года в Белгородский горсовет поступило требование зампрокурора города изменить решение горсовета, которое касается утверждения размера ставок платы, порядка расчёта и взимания платы за пользование водными объектами, которые находится в муниципальной собственности.
Согласно требованию, в пункте №7 решения есть правовая неопределённость. В виду указания, что перерасчёт за пользование поверхностными водными объектами или их частями производятся по мере необходимости по окончанию соответствующего платёжного периода.
Кристина Пасика
Депутаты горсовета проект поддержали. Теперь расчёт размера платы будет производиться водопользователями по окончании платёжного периода по договору водопользования на основании данных о платёжной базе периода. А платёжная база будет рассчитываться как площадь предоставленной акватории водного объекта или его части.