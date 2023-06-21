Белгородцы смогут зажечь «свечу Памяти» онлайн и присоединиться к минуте молчания

В Белгороде 22 июня — в День памяти и скорби — в музее-диораме состоится акция «Самый длинный день в году. Минута молчания». На мероприятии покажут документальную хронику о подвиге советского народа, выступят ветераны Вооружённых сил, представят литературно-музыкальную композицию «Эта память — верьте, люди, — всей земле нужна…», сообщили в пресс-службе регионального правительства.