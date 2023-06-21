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Белгородцы смогут зажечь «свечу Памяти» онлайн и присоединиться к минуте молчания

21 июня 2023, 12:49
Фото: 1MI

Акция «Самый длинный день в году» пройдёт 22 июня в музее-диораме в Белгороде

22 июня основные памятные мероприятия пройдут в музее-диораме. Помимо этого, белгородцы могут зажечь виртуальную «свечу Памяти». Планировалось и включение специальной подсветки на телевышке.

В Белгороде 22 июня — в День памяти и скорби — в музее-диораме состоится акция «Самый длинный день в году. Минута молчания». На мероприятии покажут документальную хронику о подвиге советского народа, выступят ветераны Вооружённых сил, представят литературно-музыкальную композицию «Эта память — верьте, люди, — всей земле нужна…», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Встреча начнётся в 12:00. В 12:15 белгородцам предлагают подключиться к минуте молчания.

Помимо этого, в музее-диораме покажут фильм режиссёра Ольги Бородиной «Обожжённое детство» (возрастное ограничение: 12+). Показ запланирован на вторую половину дня.

22 июня жители региона могут зажечь виртуальную «свечу Памяти». Присоединиться к онлайн-акции можно на сайте деньпамяти.рф.

Добавим также, что 22 июня на телевышке в Белгороде должны включить красную подсветку, символизирующую пламя свечи и Вечного огня.

На телебашне в Белгороде 22 июня включат красную подсветку
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