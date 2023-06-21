Белгородцы смогут зажечь «свечу Памяти» онлайн и присоединиться к минуте молчания

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
В Белгороде 22 июня — в День памяти и скорби — в музее-диораме состоится акция «Самый длинный день в году. Минута молчания». На мероприятии покажут документальную хронику о подвиге советского народа, выступят ветераны Вооружённых сил, представят литературно-музыкальную композицию «Эта память — верьте, люди, — всей земле нужна…», сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Встреча начнётся в 12:00. В 12:15 белгородцам предлагают подключиться к минуте молчания.
Помимо этого, в музее-диораме покажут фильм режиссёра Ольги Бородиной «Обожжённое детство» (возрастное ограничение: 12+). Показ запланирован на вторую половину дня.
22 июня жители региона могут зажечь виртуальную «свечу Памяти». Присоединиться к онлайн-акции можно на сайте деньпамяти.рф.
Добавим также, что 22 июня на телевышке в Белгороде должны включить красную подсветку, символизирующую пламя свечи и Вечного огня.