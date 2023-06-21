Белгородцы из приграничья пожаловались на состав пакетов с гумпомощью

Posted Сегодня, 17:51
Published Сегодня, 17:51
Modified Сегодня, 17:53
Updated Сегодня, 17:53
По словам местных жителей, в Вознесеновском сельском поселении пакеты с гуманитарной помощью раздают не в полном составе: «Многие люди недовольны. Некоторые говорят, что гуманитарную помощь, которую не дают жителям, продают. Просьба — проконтролируйте».
Вячеслав Гладков ответил, что такого быть не может и пообещал на днях показать, что должно входить в продуктовый набор.
Не могу себе это представить. У нас очень хорошие главы всех населённых пунктов. Давайте проверим. Если мы говорим о 9-килограммовых месячных пакетах с продуктами питания, то там есть 16 единиц: тушёнка, рыбные консервы, овощные консервы, крупы, подсолнечное масло и т. д. Если хотите точный перечень, позвоните ко мне в приёмную. Пришлите фотографию того, что вам раздают. Постараюсь завтра сам разместить фото с тем, что должно быть в продуктовых наборах.
Вячеслав Гладков