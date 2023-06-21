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Белгородцы из приграничья пожаловались на состав пакетов с гумпомощью

21 июня 2023, 17:51
Фото: Bel.ru
По словам жителей, в Вознесеновском сельском поселении гумпомощь раздают не в полном составе. На жалобу ответил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам местных жителей, в Вознесеновском сельском поселении пакеты с гуманитарной помощью раздают не в полном составе: «Многие люди недовольны. Некоторые говорят, что гуманитарную помощь, которую не дают жителям, продают. Просьба — проконтролируйте».

Вячеслав Гладков ответил, что такого быть не может и пообещал на днях показать, что должно входить в продуктовый набор.

Не могу себе это представить. У нас очень хорошие главы всех населённых пунктов. Давайте проверим. Если мы говорим о 9-килограммовых месячных пакетах с продуктами питания, то там есть 16 единиц: тушёнка, рыбные консервы, овощные консервы, крупы, подсолнечное масло и т. д. Если хотите точный перечень, позвоните ко мне в приёмную. Пришлите фотографию того, что вам раздают. Постараюсь завтра сам разместить фото с тем, что должно быть в продуктовых наборах.
Вячеслав Гладков
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#Гумпомощь#Жалоба#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Алина Харина
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