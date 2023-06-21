Белгородский «Салют» начнёт новый сезон матчем с «Текстильщиком» из Иваново

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Состоялась жеребьёвка матчей группы «Серебро» дивизиона «А» Второй лиги России по футболу сезона 2023/2024. Стал известен проект матчей. Предварительно намечено 18 туров лиги.
Белгородский «Салют» начнёт новый сезон на домашнем поле. Он примет футбольную команду «Текстильщик» из Иваново.
На текущий момент проект календаря матчей в группе «Серебро» выглядит так:
1-й тур. 16 июля. «Салют» — «Текстильщик»
2-й тур. 23 июля. «Форте» — «Салют»
3-й тур. 30 июля. «Салют» — «Авангард»
4-й тур. 6 августа. «Родина-2» — «Салют»
5-й тур. 13 августа. «Салют» — «Чертаново»
6-й тур. 19 августа. «Салют» — «Новосибирск»
7-й тур. 27 августа. «Челябинск» — «Салют»
8-й тур. 3 сентября. «Салют» — «Амкар»
9-й тур. 9 сентября. «Металлург» — «Салют»
10-й тур. 17 сентября. «Салют» — «Форте»
11-й тур. 23 сентября. «Авангард» — «Салют»
12-й тур. 1 октября. «Салют» — «Родина-2»
13-й тур. 8 октября. «Чертаново» — «Салют»
14-й тур. 15 октября. «Новосибирск» — «Салют»
15-й тур. 22 октября. «Салют» — «Челябинск»
16-й тур. 29 октября. «Амкар» — «Салют»
17-й тур. 5 ноября. «Салют» — «Металлург»
18-й тур. 12 ноября. «Текстильщик» — «Салют»
В пресс-службе клуба отметили, что в календаре возможны изменения — переносы матчей и обмен кругами при договорённости клубов. После календарь первенства согласуют с футбольной Национальной лигой и утвердят в исполкомоме Российского футбольного союза. Точную версию календаря опубликуют после его окончательного утверждения.
Ранее белгородский «Салют» завершил сезон первенства России по футболу среди команд второй лиги на четвёртом месте, уступив в последнем туре московской команде «Родина-2».