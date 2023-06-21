Белгородский «Салют» начнёт новый сезон матчем с «Текстильщиком» из Иваново

В пресс-службе клуба отметили, что в календаре возможны изменения — переносы матчей и обмен кругами при договорённости клубов. После календарь первенства согласуют с футбольной Национальной лигой и утвердят в исполкомоме Российского футбольного союза. Точную версию календаря опубликуют после его окончательного утверждения.