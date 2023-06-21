Белгородский избирком решил отложить выборы в Шебекинском горокруге

На 10 сентября запланированы и дополнительные выборы депутата облдумы по Грайворонскому одномандатному избирательному округу № 12. В этот избирательный округ, помимо Грайворонского, входят Краснояружский и Борисовский районы. Довыборы решили провести после того, как Михаил Несветайло сложил полномочия депутата.