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Published Сегодня, 14:29

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Белгородский избирком решил отложить выборы в Шебекинском горокруге

21 июня 2023, 14:29
Фото: избирком Белгородской области
Причина — непростая обстановка на территории муниципалитета. Решение о переносе приняли 21 июня, сообщили в пресс-службе избиркома.
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Выборы

В Шебекинском горокруге решили отложить выборы. Причиной стала сложившаяся обстановка на территории муниципалитета.

Участники заседания облизбиркома, которое состоялось 21 июня, сошлись во мнении, что основная задача сейчас — провести выборы в безопасных условиях.

«Проводить избирательные кампании в единый день голосования, 10 сентября, нам предстоит в непростых условиях, и особого внимания требуют меры безопасности наших избирателей, членов УИК и обустройство избирательных участков», — заявил председатель избиркома Игорь Лазарев.

Судя по календарю избиркома, в Шебекинском горокруге планировались выборы в Совет депутатов второго созыва. Напомним, что выборы перенесли и в приграничной Журавлёвке из-за действующего режима ЧС.

Тем временем 10 сентября должны состояться выборы в горсовет Белгорода. Соответствующее решение действующие депутаты утвердили накануне.

На 10 сентября запланированы и дополнительные выборы депутата облдумы по Грайворонскому одномандатному избирательному округу № 12. В этот избирательный округ, помимо Грайворонского, входят Краснояружский и Борисовский районы. Довыборы решили провести после того, как Михаил Несветайло сложил полномочия депутата.

Ранее стало известно, что выборы в Белгородской области могут пройти в формате дистанционного электронного голосования. Регион направлял соответствующую заявку в ЦИК РФ.

Электронное голосование на выборах может дойти до Белгородской области
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#Инна Рогова#Выборы#Голосование#Перенос#Избирком#Общество#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Игорь лазарев
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