Белгородский избирком решил отложить выборы в Шебекинском горокруге

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
В Шебекинском горокруге решили отложить выборы. Причиной стала сложившаяся обстановка на территории муниципалитета.
Участники заседания облизбиркома, которое состоялось 21 июня, сошлись во мнении, что основная задача сейчас — провести выборы в безопасных условиях.
«Проводить избирательные кампании в единый день голосования, 10 сентября, нам предстоит в непростых условиях, и особого внимания требуют меры безопасности наших избирателей, членов УИК и обустройство избирательных участков», — заявил председатель избиркома Игорь Лазарев.
Судя по календарю избиркома, в Шебекинском горокруге планировались выборы в Совет депутатов второго созыва. Напомним, что выборы перенесли и в приграничной Журавлёвке из-за действующего режима ЧС.
Тем временем 10 сентября должны состояться выборы в горсовет Белгорода. Соответствующее решение действующие депутаты утвердили накануне.
На 10 сентября запланированы и дополнительные выборы депутата облдумы по Грайворонскому одномандатному избирательному округу № 12. В этот избирательный округ, помимо Грайворонского, входят Краснояружский и Борисовский районы. Довыборы решили провести после того, как Михаил Несветайло сложил полномочия депутата.
Ранее стало известно, что выборы в Белгородской области могут пройти в формате дистанционного электронного голосования. Регион направлял соответствующую заявку в ЦИК РФ.