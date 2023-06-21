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Белгородка пожаловалась губернатору на плохое состояние рояля на набережной Везёлки

21 июня 2023, 18:54
Фото: 1MI
На музыкальном инструменте сломали крышку и педали.

По словам местной жительницы, у рояля на набережной Везёлки сломаны педали и крышка: «Была разочарована состоянием музыкального инструмента. Из-за испорченных педалей играть просто невозможно».

Вячеслав Гладков ответил, что в последние две недели кто-то постоянно ломает педали инструмента: «Причина, по которой не ставят большинство администраций городов рояли на улицу, именно в этом, ломают. Наш знамений рояль ломали уже не одну сотню раз. Буквально каждую неделю его настраивают. Согласен, в последние две недели кто-то не совсем с хорошими намерениями постоянно ломает педали. В ближайшее время поставим камеры. Опубликуем фото нарушителя. Будем ремонтировать».

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#Алина Харина#Рояль#Везёлка#Город#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков
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