Белгородка пожаловалась губернатору на плохое состояние рояля на набережной Везёлки

Вячеслав Гладков ответил, что в последние две недели кто-то постоянно ломает педали инструмента: «Причина, по которой не ставят большинство администраций городов рояли на улицу, именно в этом, ломают. Наш знамений рояль ломали уже не одну сотню раз. Буквально каждую неделю его настраивают. Согласен, в последние две недели кто-то не совсем с хорошими намерениями постоянно ломает педали. В ближайшее время поставим камеры. Опубликуем фото нарушителя. Будем ремонтировать».