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27 хаски из Шебекино вывезли в новый приют для собак под Белгородом

21 июня 2023, 08:07
Фото: БелПресса
Участок в Стрелецком предоставил местный бизнесмен. Ещё 11 хаски находятся на передержке у друзей владельцев собак. Подробности рассказали в правительстве Белгородской области.

Для хаски из Шебекино оборудовали новый питомник в Стрелецком Белгородского района. По словам хозяйки животных Людмилы, на помощь собакам деньги перечисляли со всех концов страны, в том числе из Мурманска, Санкт-Петербурга, Казани.

Всё я попросту не в силах перечислить, но благодарность всем — гигантская. Массовый отклик получился, просто невероятный, мы даже не ожидали.
Людмила

Питомники со всей России предложили принять животных или поделиться оборудованием для их содержания. Дважды собакам направлял по 10 мешков корма один из производителей. Больше 100 предложений по участкам размещений поступало из Белгородской области.

В настоящий момент 50 шебекинских хаски перевезли в Стрелецкое. Ещё 11 собак находятся на передержке у друзей хозяев животных. Остальная часть собак пока находится в Шебекино. К ним присоединились другие животные округа, которых не смогли вывезти. Владелец хаски принял их на передержку.

Напомним, что после того, как в СМИ появилась информация о приюте в обстреливаемом городе, к владельцу собак приехали активисты. Они привезли не только корм, но и пообещали оказать помощь в переезде на новый участок.

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#Собаки#Хаски#Приют#Общество#Шебекинский горокруг#Алина Харина#Белгородский район#Стрелецкое
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