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За пять месяцев на дорогах Белгородской области погибли 55 человек

20 июня 2023, 07:30
Фото: 1MI
В ДТП с января по май 486 человек получили травмы, сообщает региональная Госавтоинспекция. Среди погибших и пострадавших есть дети.
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Авария

В региональном управлении Госавтоинспекции подвели итоги работы за пять месяцев текущего года. За это время в Белгородской области произошло 386 ДТП, в результате которых погибли 55 человек, ещё 486 получили травмы. Основные причины аварий: нарушение правил расположения авто на проезжей части, выезд на встречку, несоответствие скорости дорожным условиям, нарушение правил пешеходами.

Также известно, что с начала года 33 ДТП произошло с участием детей до 16 лет. Четыре ребёнка погибли, 33 пострадали.

Напомним, что 18 июня в Строителе столкнулись ВАЗ-21150 и «Газель». Пострадали пять человек. Среди травмированных — двое детей. По предварительным данным, водитель ВАЗа не предоставил преимущество в движении автобусу на перекрёстке.

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#Происшествия#Авария#Дети#Алина Харина#ДТП#Госавтоинспекция#Белгородская область
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