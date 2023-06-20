За пять месяцев на дорогах Белгородской области погибли 55 человек

В региональном управлении Госавтоинспекции подвели итоги работы за пять месяцев текущего года. За это время в Белгородской области произошло 386 ДТП, в результате которых погибли 55 человек, ещё 486 получили травмы. Основные причины аварий: нарушение правил расположения авто на проезжей части, выезд на встречку, несоответствие скорости дорожным условиям, нарушение правил пешеходами.