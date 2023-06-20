За пять месяцев на дорогах Белгородской области погибли 55 человек

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
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Updated Сегодня, 07:32
В региональном управлении Госавтоинспекции подвели итоги работы за пять месяцев текущего года. За это время в Белгородской области произошло 386 ДТП, в результате которых погибли 55 человек, ещё 486 получили травмы. Основные причины аварий: нарушение правил расположения авто на проезжей части, выезд на встречку, несоответствие скорости дорожным условиям, нарушение правил пешеходами.
Также известно, что с начала года 33 ДТП произошло с участием детей до 16 лет. Четыре ребёнка погибли, 33 пострадали.
Напомним, что 18 июня в Строителе столкнулись ВАЗ-21150 и «Газель». Пострадали пять человек. Среди травмированных — двое детей. По предварительным данным, водитель ВАЗа не предоставил преимущество в движении автобусу на перекрёстке.