За арестованным имуществом в Белгороде будет присматривать военизированная охрана

Исходя из технического задания, будущий исполнитель будет обязан своими силами и за свой счёт круглосуточно охранять административное здание в Белгороде по улице Мокроусова, 6, а также ближайшие пристройки: гараж, склад и мастерская. На всё это готовы потратить 1,3 млн рублей. Контракт начнёт своё действие с 5 июля текущего года и закончится 31 декабря. В общей сложности объекты имущества нужно будет охранять в течение 180 суток, что составляет 4320 часов.