За арестованным имуществом в Белгороде будет присматривать военизированная охрана

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Речь идёт об оказании услуг военизированной охраны от противоправных посягательств, в том числе от уничтожения, хищения и повреждения объектов недвижимости и движимого имущества (оборудования), находящегося в объектах недвижимости. Заказчиком выступило управление Росимущества в Белгороде и Курске. На данный момент происходит приём заявок для участия в электронном конкурсе.
К дежурству допустят охранников с хорошей физической формой, прошедших первичный и последующий инструктаж. Они будут одеты в форму установленного образца. В случае кризисной ситуации охранник должен будет не допустить какой-либо ущерб охраняемым объектам. Также исполнители должны уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.
Исходя из технического задания, будущий исполнитель будет обязан своими силами и за свой счёт круглосуточно охранять административное здание в Белгороде по улице Мокроусова, 6, а также ближайшие пристройки: гараж, склад и мастерская. На всё это готовы потратить 1,3 млн рублей. Контракт начнёт своё действие с 5 июля текущего года и закончится 31 декабря. В общей сложности объекты имущества нужно будет охранять в течение 180 суток, что составляет 4320 часов.