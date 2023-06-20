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За арестованным имуществом в Белгороде будет присматривать военизированная охрана

20 июня 2023, 06:46
Фото: 1MI
Тендер на оказание услуг охраны объектов имущества появился на сайте госзакупок. Заявку подали 13 июня текущего года.

Речь идёт об оказании услуг военизированной охраны от противоправных посягательств, в том числе от уничтожения, хищения и повреждения объектов недвижимости и движимого имущества (оборудования), находящегося в объектах недвижимости. Заказчиком выступило управление Росимущества в Белгороде и Курске. На данный момент происходит приём заявок для участия в электронном конкурсе.

К дежурству допустят охранников с хорошей физической формой, прошедших первичный и последующий инструктаж. Они будут одеты в форму установленного образца. В случае кризисной ситуации охранник должен будет не допустить какой-либо ущерб охраняемым объектам. Также исполнители должны уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

Исходя из технического задания, будущий исполнитель будет обязан своими силами и за свой счёт круглосуточно охранять административное здание в Белгороде по улице Мокроусова, 6, а также ближайшие пристройки: гараж, склад и мастерская. На всё это готовы потратить 1,3 млн рублей. Контракт начнёт своё действие с 5 июля текущего года и закончится 31 декабря. В общей сложности объекты имущества нужно будет охранять в течение 180 суток, что составляет 4320 часов.

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#Таисия Некрасова#Общество#Экономика#Город#Эксклюзив#Белгородская область#Белгород#Госконтракт#Госзакупки#Охрана#Охрана общественного порядка#Росимущество
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