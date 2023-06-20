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Published Сегодня, 15:05

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Выборы депутатов горсовета Белгорода нового созыва пройдут 10 сентября

20 июня 2023, 15:05
Фото: 1MI
Решение приняли избранники народа шестого созыва. Средства для проведения выборов предусмотрены бюджетом города.

В сентябре 2023 года истекает срок полномочий Белгородского горсовета шестого созыва. В соответствии с законодательством решение о назначении выборов необходимо принять не ранее чем за 90 дней, и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования.

Поэтому на очередном заседании, которое состоялось 20 июня, избранники народа рассмотрели вопрос о назначении выборов депутатов Белгородского горсовета седьмого созыва. Они пройдут 10 сентября.

Необходимые финансовые средства на это предусмотрены бюджетом города.

Напомним, в селе Журавлёвка выборы депутатов перенесли из-за режима ЧС. Полномочия депутатов земского собрания Журавлёвского сельского поселения пятого созыва продлят.

Выборы депутатов в белгородской Журавлёвке перенесли из-за режима ЧС
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