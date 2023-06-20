Выборы депутатов горсовета Белгорода нового созыва пройдут 10 сентября

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
В сентябре 2023 года истекает срок полномочий Белгородского горсовета шестого созыва. В соответствии с законодательством решение о назначении выборов необходимо принять не ранее чем за 90 дней, и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования.
Поэтому на очередном заседании, которое состоялось 20 июня, избранники народа рассмотрели вопрос о назначении выборов депутатов Белгородского горсовета седьмого созыва. Они пройдут 10 сентября.
Необходимые финансовые средства на это предусмотрены бюджетом города.
Напомним, в селе Журавлёвка выборы депутатов перенесли из-за режима ЧС. Полномочия депутатов земского собрания Журавлёвского сельского поселения пятого созыва продлят.