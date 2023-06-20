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Возвращение из плена и отсутствие парковок в Новой жизни обсуждали белгородцы 20 июня

20 июня 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Регион посетила омбудсмен Татьяна Москалькова, жители Новой жизни обвиняют застройщика в отсутствии парковок, а белгородские троллейбусы выйдут на маршруты в Воронеже.

Приезд уполномоченного по правам человека

20 июня во время рабочей поездки Татьяна Москалькова заявила, что из украинского плена удалось вернуть более 30 жителей Белгородской области. Последний обмен пленными состоялся 11 июня.

Сегодня Москалькова также обсудила с Вячеславом Гладковым вопросы помощи эвакуированным белгородцам, их размещение в ПВР других регионов.

Москалькова: Свыше 30 белгородцев возвращены из украинского плена
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Отсутствие парковок в Новой жизни

19 июня в микрорайоне Новая жизнь прошли общественные слушания. Изначально проектом предполагалось строительство парковок и отсутствие пятой очереди домов. На четвёртую очередь подразумевалось более 300 парковочных мест, но потом появилась пятая очередь и строительство более 500 парковочных мест. В итоге сдача домов четвёртой очереди будет без парковок совсем.

Местные жители предполагают, что застройщик умышленно отошёл от изначального плана постройки.

Жители Новой жизни в Белгороде обвинили застройщика в умышленном отсутствии парковок
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Белгородские троллейбусы в Воронеже

Компания «Воронежпассажиртранс» купила белгородские троллейбусы. Теперь транспорт будет курсировать на дорогах в Воронеже. В город уже поступило три машины из 15, которые были распроданы на торгах.

Транспорт проходит техобслуживание. После оформления документов троллейбусы выйдут на маршруты.

Белгородские троллейбусы выйдут на маршруты в Воронеже
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#Алина Харина#Пленные#Новая жизнь#Троллейбусы#Общество#Итоги дня#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Татьяна Москалькова
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