Возвращение из плена и отсутствие парковок в Новой жизни обсуждали белгородцы 20 июня

19 июня в микрорайоне Новая жизнь прошли общественные слушания. Изначально проектом предполагалось строительство парковок и отсутствие пятой очереди домов. На четвёртую очередь подразумевалось более 300 парковочных мест, но потом появилась пятая очередь и строительство более 500 парковочных мест. В итоге сдача домов четвёртой очереди будет без парковок совсем.