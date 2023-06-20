Возвращение из плена и отсутствие парковок в Новой жизни обсуждали белгородцы 20 июня

Posted 20 июня 2023, 15:30
Published 20 июня 2023, 15:30
Modified 20 июня 2023, 15:30
Updated 20 июня 2023, 15:30
20 июня во время рабочей поездки Татьяна Москалькова заявила, что из украинского плена удалось вернуть более 30 жителей Белгородской области. Последний обмен пленными состоялся 11 июня.
Сегодня Москалькова также обсудила с Вячеславом Гладковым вопросы помощи эвакуированным белгородцам, их размещение в ПВР других регионов.
19 июня в микрорайоне Новая жизнь прошли общественные слушания. Изначально проектом предполагалось строительство парковок и отсутствие пятой очереди домов. На четвёртую очередь подразумевалось более 300 парковочных мест, но потом появилась пятая очередь и строительство более 500 парковочных мест. В итоге сдача домов четвёртой очереди будет без парковок совсем.
Местные жители предполагают, что застройщик умышленно отошёл от изначального плана постройки.
Компания «Воронежпассажиртранс» купила белгородские троллейбусы. Теперь транспорт будет курсировать на дорогах в Воронеже. В город уже поступило три машины из 15, которые были распроданы на торгах.
Транспорт проходит техобслуживание. После оформления документов троллейбусы выйдут на маршруты.