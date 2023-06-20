Волонтёры «ОМК Энергомаш» поддержали акцию «Зелёная весна» в Белгороде

«Вторая площадка нашего завода находится недалеко от Сосновки. Обычно летом во время обеденного перерыва мы с коллегами тут гуляем. Когда узнали, что на набережной будет проводиться субботник, вызвались добровольцами. Надеемся, что своим примером мы также показали другим, что сохранение природы — наше общее дело», — сказала инженер-технолог Кира Дроботова.