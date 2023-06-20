Волонтёры «ОМК Энергомаш» поддержали акцию «Зелёная весна» в Белгороде

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Санитарно-экологическое мероприятие ежегодно проводится по инициативе сотрудников ОКУ «Белгородское лесничество». Общими усилиями до начала сентября планируется привести в порядок пять гектаров земли.
«Поросль мешает взрослым деревьям расти и формироваться. Чтобы деревья не болели, нужно прореживать насаждения. В этом нам помогают добровольцы предприятий и учреждений Белгорода. После собранные древесные остатки перерабатываются в щепу, а полученное сырье используется вторично. Субботник в первую очередь полезен для леса, но имеет и эстетический характер, ведь территория лесного массива несет большую рекреационную нагрузку», — сказал заместитель директора ОКУ «Белгородское лесничество», лесничий Роман Усанкин.
Близость к городской черте и общественному пляжу делает урочище прекрасным местом для отдыха и занятий спортом. Заводчане нередко выбирают Сосновку местом для прогулок и командообразующих мероприятий. Так, весной этого года здесь прошел корпоративный велопробег «ОМК Энергомаш», посвященный Дню Победы.
«Вторая площадка нашего завода находится недалеко от Сосновки. Обычно летом во время обеденного перерыва мы с коллегами тут гуляем. Когда узнали, что на набережной будет проводиться субботник, вызвались добровольцами. Надеемся, что своим примером мы также показали другим, что сохранение природы — наше общее дело», — сказала инженер-технолог Кира Дроботова.
Эковолонтеры завода «ОМК Энергомаш» всегда поддерживают инициативы, направленные на улучшение экологической обстановки родного города. Так, в прошлом году проект сотрудника предприятия ОМК в Белгороде Павла Панина выиграл конкурс социальных и благотворительных проектов «ОМК Партнерство». В рамках акции эковолонтеры убрали 8,7 гектаров лесной полосы и прибрежной зоны реки Северский Донец, собрали 48 мешков мусора и установили информационные таблички, напоминающие о важности активной заботы об окружающей среде.