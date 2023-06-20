Волонтеры СГОКа привели в порядок родник Лукьянов ключ в селе Монаково

«Мы скосили и убрали траву, почистили цветники, подмели дорожки, покрасили забор, лавочки и урны. У нас получилось теплое, можно сказать, семейное мероприятие. После работы участников ждала развлекательная программа от артистов ЦКР „Горняк“, вкусная полевая каша и шашлык, а детишек мы порадовали мороженым и мыльными пузырями. Спасибо всем, кто поддержал нашу активность и поучаствовал в эко акции», — комментирует Илья Коноваленко, координатор волонтерского движения СГОКа.