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Волонтеры СГОКа привели в порядок родник Лукьянов ключ в селе Монаково

20 июня 2023, 14:45
Фото: Илья Коноваленко
Волонтеры Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) провели экологическую акцию на территории родника Лукьянов ключ в селе Монаково Старооскольского городского округа.

В мероприятии поучаствовали более 50 человек — сотрудники комбината и члены их семей, представители Совета пенсионеров СГОКа и неравнодушные жители села.

«Мы скосили и убрали траву, почистили цветники, подмели дорожки, покрасили забор, лавочки и урны. У нас получилось теплое, можно сказать, семейное мероприятие. После работы участников ждала развлекательная программа от артистов ЦКР „Горняк“, вкусная полевая каша и шашлык, а детишек мы порадовали мороженым и мыльными пузырями. Спасибо всем, кто поддержал нашу активность и поучаствовал в эко акции», — комментирует Илья Коноваленко, координатор волонтерского движения СГОКа.

Смотрите фоторепортаж о мероприятии на странице СГОКа в ВКонтакте

Экологические акции и субботники — важное направление деятельности волонтеров комбината. Так, в апреле стойленцы вместе с жителями микрорайона Парковый Старого Оскола убрали парк Казацкий лог, который находится за Дворцом культуры «Комсомолец».

Фото: Илья Коноваленко
#Алина Харина#Белгородская область#Сгок
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