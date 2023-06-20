Волонтеры СГОКа привели в порядок родник Лукьянов ключ в селе Монаково

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
В мероприятии поучаствовали более 50 человек — сотрудники комбината и члены их семей, представители Совета пенсионеров СГОКа и неравнодушные жители села.
«Мы скосили и убрали траву, почистили цветники, подмели дорожки, покрасили забор, лавочки и урны. У нас получилось теплое, можно сказать, семейное мероприятие. После работы участников ждала развлекательная программа от артистов ЦКР „Горняк“, вкусная полевая каша и шашлык, а детишек мы порадовали мороженым и мыльными пузырями. Спасибо всем, кто поддержал нашу активность и поучаствовал в эко акции», — комментирует Илья Коноваленко, координатор волонтерского движения СГОКа.
Смотрите фоторепортаж о мероприятии на странице СГОКа в ВКонтакте
Экологические акции и субботники — важное направление деятельности волонтеров комбината. Так, в апреле стойленцы вместе с жителями микрорайона Парковый Старого Оскола убрали парк Казацкий лог, который находится за Дворцом культуры «Комсомолец».