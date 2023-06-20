В заседании белгородского горсовета принял участие новый депутат

Рудов предоставил заявление о включении его в состав постоянной комиссии по градостроительству, развитию городского хозяйства и вопросам экологии. Также он предоставил уведомление о вхождении в состав депутатской фракции политпартии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в качестве руководителя фракции.