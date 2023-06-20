В заседании белгородского горсовета принял участие новый депутат

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
20 июня в работе сессии белгородского горсовета шестого созыва принял участие новый депутат. Вакантный мандат депутата Сергея Бочарникова передали кандидату из зарегистрированного списка по единому избирательному округу, выдвинутому избирательным объединением — местным отделением политпартии «Справедливая Россия» Дмитрию Рудову.
Рудов предоставил заявление о включении его в состав постоянной комиссии по градостроительству, развитию городского хозяйства и вопросам экологии. Также он предоставил уведомление о вхождении в состав депутатской фракции политпартии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в качестве руководителя фракции.
Ранее в ходе 60-й сессии горсовета Белгорода депутаты поддержали решение Бочарникова о досрочном прекращении полномочий. Его поблагодарили за плодотворную работу и вручили благодарность председателя горсовета. Известно, что уже бывший депутат теперь работает в администрации Шебекино.