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В заседании белгородского горсовета принял участие новый депутат

20 июня 2023, 15:11
Фото: 1MI
Он сменил Сергея Бочарникова, который сложил свой мандат и ушёл на муниципальную службу в Шебекино. Речь идёт о Дмитрии Рудове.

20 июня в работе сессии белгородского горсовета шестого созыва принял участие новый депутат. Вакантный мандат депутата Сергея Бочарникова передали кандидату из зарегистрированного списка по единому избирательному округу, выдвинутому избирательным объединением — местным отделением политпартии «Справедливая Россия» Дмитрию Рудову.

Рудов предоставил заявление о включении его в состав постоянной комиссии по градостроительству, развитию городского хозяйства и вопросам экологии. Также он предоставил уведомление о вхождении в состав депутатской фракции политпартии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в качестве руководителя фракции.

Ранее в ходе 60-й сессии горсовета Белгорода депутаты поддержали решение Бочарникова о досрочном прекращении полномочий. Его поблагодарили за плодотворную работу и вручили благодарность председателя горсовета. Известно, что уже бывший депутат теперь работает в администрации Шебекино.

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